Spogliatoi. Fucili: "Nelle occasioni dei due gol siamo stati poco determinati»

Sereno nell’analisi nonostante il primo k.o. stagionale l’allenatore del Fossombrone Fucili: "L’unico rammarico è che, pur premettendo i meriti della Recanatese, noi siamo stati un po’ ingenui e poco determinati nei loro gol. La partita l’abbiamo fatta entrambi: le reti hanno cambiato l’inerzia e negli spazi abbiamo rischiato di capitolare anche in altre occasioni e non siamo stati capaci di riaprire la contesa". C’erano però 40 minuti dopo il raddoppio e forse si poteva e si doveva fare di più: "Di più si può sempre fare. Ci abbiamo provato ma la partita si è incanalata in quella maniera: quando si perde poi non ci sono molte giustificazioni che tengano". Giacomo Filippi, allenatore dei locali, dice: "Il Fossombrone era e resta una squadra quadrata e forte che gioca un calcio semplice ma produttivo. Era una gara difficile per noi anche da interpretare perché loro sono abili ad allungare gli avversari: siamo stati bravi ad impedirgli di fare quello. Ovviamente abbiamo punito quando potevamo e poi siamo stati anche magistrali nel non rischiare nulla. Nessuno aveva dubbi che la Recanatese avesse dei valori. Ci sono state delle difficoltà iniziali evidenti ma merito ancora maggiore nell’aver ribaltato un’inerzia così pesantemente negativa perché con cinque sconfitte sul groppone anche andarsi ad allenare era dura"