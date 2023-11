Spogliatoi, il tecnico: "Abbiamo fatto quello che avevamo preparato con tante occasioni e pressione alta. Felici per i tifosi». Banchieri: "Gara chiave, vittoria importante»

Mister Banchieri è soddisfatto della vittoria in casa della Lucchese. "Abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi hanno fatto tutto quello che abbiamo preparato, tutto quello che era possibile fare, perché poi al di là dei gol, abbiamo avuto tante occasioni dove potevamo fare gol ed era importante vincere fuori casa su un campo difficile. Era importante per i nostri tifosi che sono venuti in tanti e che ci piace renderli felici. Era una partita chiave che serviva vincere". Sugli avversari: "La Lucchese è una squadra ben allenata, perché conosco l’allenatore, conosco il direttore quindi non posso che dire bene, a noi però serviva vincere e avevamo preparato questa partita di aggressione, di pressione alta, di costruzione con le mezze ali in ampiezza, con tre attaccanti. Siamo venuti qui per cercare di vincere in tutti i modi e sono stati bravissimi i ragazzi, anche chi è entrato dopo perché è entrato in una partita che non era poi semplice. Non era semplice". Dopo il gol del 2 a 1 i locali hanno messo tanta pressione: "Era normale che loro attaccassero, però anche sul 2 a 1 è stato bravissimo il nostro portiere, perché è un portiere forte, poi abbiamo avuto con Blue Mamona almeno due o tre occasioni per chiudere la partita. Iervolino è stato molto bravo, è entrato in una partita che non era semplice, poi abbiamo dovuto cambiare Valdifiori e Pucciarelli che per noi sono giocatori straordinariamente importanti. Pucciarelli ha fatto una partita magnifica tecnicamente così come Valdifiori. Iervolino davanti alla difesa ha fatto quello che doveva fare. Rossetti ha fatto una partita incredibile in mezzo al campo quindi siamo contenti". L’obiettivo resta la salvezza? "Sì, perché valorizziamo i nostri giovani, avete visto quanti giovani erano in campo, perché il nostro spirito è questo e quindi andiamo dritti per la nostra strada. E’una bella vittoria, ma ora abbiamo il derby domenica con Rimini e quindi possiamo festeggiare un’ora stasera e poi pensiamo al derby che è per noi importantissimo".

Beatrice Terenzi