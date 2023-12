Spogliatoi. Il vice Pesaresi:: "Siamo contenti, avanti nel percorso»

Un ottimo punto, contro una grande squadra. La Recanatese esce da Carrara con le spalle solide, tra defezioni e infortuni, ma anche con carisma e convinzioni di essere un forte gruppo. Lo sa bene mister Emanuele Pesaresi, sedutosi sulla panchina dello stadio dei Marmi al posto di Giovanni Pagliari. E in sala stampa lo testimonia: "Siamo contenti, portiamo a casa un buon punto e continuamo il nostro percorso". Un pareggio ottenuto con le unghie e con i denti, perdendo Mané dopo 20 minuti di gioco, rimpiazzandolo con Egharevba e adattandosi alle situazioni di gioco. Prima lo svantaggio, con un errore di Sbaffo in area che ha colpito la palla con la mano. Rigore subito e Schiavi non perdona. Ma poi rimboccando le maniche e segnando la rete del pareggio con Carpani, proprio lui che in estate era stato corteggiato a lungo dalla Carrarese. Quinto gol in campionato, pedina fondamentale di questa Recanatese. "Abbiamo tenuto bene il campo, creando occasioni importanti – prosegue il viceallenatore –. Il gol lo abbiamo subito da soli, ma non ci siamo buttati giù, cercando di controbattere contro degli ottimi avversari". Ecco quindi "lo spirito e l’atteggiamento giusti, ma il nostro obiettivo è la salvezza", ci mette una pietra sopra Pesaresi, nonostante la Recanatese sia settima, a quota 23 punti, a più otto dai playout e a meno cinque dalla Carrarese, terza forza del girone B. Poi, due parole su Carpani e su chi è subentrato: "I cambi hanno fatto bene, in un gruppo è fondamentale e questo per noi è importantissimo. Riguardo Gianluca ha dimostrato già l’anno scorso il suo valore e ora sta dando continuità. Sono contento del suo gol, ma poteva farne un altro. Un giocatore che si sacrifica per la squadra, per noi è fondamentale". Ora sabato sera la sfida delle sfide: al Tubaldi arriva la prima della classe, il Cesena.

n. m.