Spogliatoi Stellone: "Penalty che fa ridere"

A fine gara si presenta in sala stampa un mister Stellone che ostenta calma ma non ha peli sulla lingua: "Mi pare che questo rigore che ci hanno fischiato faccia ridere". Ovviamente a ridere è solo l’avversario, mentre per la Vis si tratta di punti persi senza merito e il mister biancorosso spiega perché: "L’arbitro si è fidato dell’urlo del giocatore dell’Ascoli che era a terra che sembrava che un cecchino dalla tribuna lo avesse colpito. Purtroppo il direttore di gara era distante dall’azione. Fino a quel momento aveva arbitrato bene, ma con quell’episodio ha determinato la partita. Ci siamo così ritrovati senza tre punti meritati e con uno solo in tasca. Non è la prima volta che paghiamo gli errori arbitrarli, a causa dei quali abbiamo perso forse troppi punti. Basti pensare alla partita persa con la Pianese con la troppa severità nei confronti di Coppola, poi espulso".

Detto questo, Stellone si complimenta comunque con i suoi: "Se si escludono i primi venti minuti, nel corso dei quali l’Ascoli ci aveva messo in difficoltà, poi abbiamo disputato una buona gara tenendo il pallino del gioco e rischiando a più riprese anche di andare in gol. Lo abbiamo trovato su una bella azione. Non abbiamo fatto una gara fantastica a livello di gioco, ma abbiamo risposto colpo su colpo. Credo che nel complesso abbiamo fatto meglio dell’Ascoli". Quindi una osservazione tattica: "E’ la prima volta che giochiamo contro un 4-2-3-1 e questo ci aveva creato un po’ di disordine, ma poi abbiamo capito e ci siamo sistemati. Da allora non abbiamo rischiato niente". Quanto a Molina, finito in ospedale dopo essere crollato in area: "Sta meglio, forse un colpo allo sterno, poi ha avvertito tachicardia, ma sta meglio". Infine gli aspetti da migliorare: "Potevamo fare meglio nella gestione della palla"

l. m.