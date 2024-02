Squalifica fino al 2028 per il dirigente Fabio Quartu. Arbitro preso a schiaffi e mandato in ospedale

Nel computo della squalifiche dei dilettanti dello scorso fine settimana, spicca quanto accaduto in casa Sigillo, nell’anticipo del girone A di Promozione contro il Montone. Penalizzazione di 2 punti in classifica per la Grifo Sigillo che scivola dunque al terzultimo posto, a quota 24, insieme al Piccione, ammenda di 200 euro e squalifica fino al 28 febbraio 2028 per il dirigente Fabio Quartu "perché, al 33’ del secondo tempo, protestava in modo irriguardoso contro l’arbitro. Prima di abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all’arbitro ed in modo plateale lo colpiva con uno schiaffo al volto che gli procurava dolore al naso ed alla bocca. Il direttore di gara si recava al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno. In Eccellenza multa di 1750 euro per il Pierantonio "per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti di un assistente dell’arbitro" "colpito con sputi alla testa e veniva, altresì, attinto con acqua".