Squalifiche. Carrarese al Tubaldi senza Schiavi, fermato per un turno

Sabato la Carrarese si presenterà a Recanati senza lo squalificato Schiavi. Ecco le decisioni del giudice sportivo. Devono osservare un turno di squalifica anche Mercati (Gubbio), Prezioso (Ancona), Matos (Perugia), Borsoi (Pineto), Maistro (Spal) e Pucciarelli (Vis Pesaro). Ammenda di 1.200 euro al Pescara "per avere lanciato, durante la gara, cinque petardi nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco senza provocare conseguenze e due fumogeni nel recinto di gioco provocando il danneggiamento di due pannelli Led; per avere danneggiato due seggiolini posti nel settore loro riservato". All’Ancona comminata una multa di 800 euro "per avere esploso nel primo tempo 10 petardi nel proprio settore, senza conseguenze". Ammenda di 400 euro alla Vis Pesaro "per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti in quanto un gancio della rete risultava rotto".