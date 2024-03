Sta facendo volare l’Fc Osimo in Seconda Categoria. Alessio Piccini fa 160: tanti i suoi gol in carriera

Alessio Piccini ha fatto 160. Venerdì sera, al Paolinelli di Ancona, contro i dorici dell’Atletico (Seconda Categoria, girone D), è arrivata una doppia soddisfazione, personale e di squadra, perché, oltre a segnare la 160^ rete in carriera, la sua squadra, FC Osimo 2011, è salita in vetta alla classifica del girone D. Insomma un venerdì da ricordare per Piccini, attaccante, classe 1986, nato a Loreto, ma fidardense d’adozione, ormai un veterano dei campionati dilettantistici marchigiani. Ben 19 stagioni trascorse in Promozione, ma anche in Prima Categoria, scendendo in questa stagione per la prima volta in Seconda, con l’ambiziosa FC Osimo 2011 (dove in questa annata finora ha realizzato nove gol con tanto di quinto posto nella classifica marcatori) dopo aver indossato le maglie di Recanatese, Castelfidardo, Vigor Castelfidardo e Osimana, ma anche quelle di Helvia Recina, Monteluponese e Filottrano. Nella stagione 2021/2022 aveva raggiunto il traguardo dei 140 gol in campionato con il San Biagio dove ha indossato anche la fascia di capitano, come alla Vigor Castelfidardo.