Stadio BARBETTI gremito. Oltre quattromila tifosi. La partita sugli spalti

GUBBIO – Ieri il "Barbetti" è tornato ai fasti di un tempo. Il derby con il Perugia ha riacceso l’entusiasmo del pubblico rossoblù, che ha quasi riempito l’impianto sportivo: alla fine erano 4027 gli spettatori totali (1175 provenienti da Perugia), che hanno offerto uno spettacolo migliore di quello che si è visto in campo. Allo striscione "Se amarti è sbagliato, sbaglierò per tutta la vita", accompagnato dai cartoncini rossoblù con i cinque colli al centro, i supporter perugini hanno risposto con cori e una sciarpata da colpo d’occhio. Al netto dei vari ed inevitabili campanilismi, non ci sono stati particolari episodi sugli spalti, eccezion fatta per uno: il presidente Santopadre, alla fine della gara, ha riposto ad una provocazione di alcuni tifosi rossoblù.