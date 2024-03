Stasera l’anticipo. Padova-AlbinoLeffe, Celeste incerottata. Ma gli ospiti hanno già fatto male alle grandi

Anticipo del girone A di serie C tra Padova e AlbinoLeffe, stasera alle 20.45. Una gara che sulla carta appare segnata visto che i patavini sono secondi con 65 punti e l’AlbinoLeffe decimo con 40. Buon momento per gli ospiti, con cinque risultati utili di fila di cui quattro senza subire gol. Per la gara di oggi recupera il difensore Marchetti, ma non Genevier, Toccafondi, Ercolani, Toma e Carletti. " In ogni caso e malgrado le assenze vogliamo proseguire nella striscia positiva", ha detto il tecnico Lopez alla vigilia della gara.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Milesi, Gatti; Gusu, Munari, Brentan, Doumbia, Zanini; Longo, Zoma. All. Lopez. Vasco Algisi