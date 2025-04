Stefano Ceccarelli e Portuali Dorica: addio dopo 15 anni di successi

Dopo quindici anni fianco a fianco, segnati dall’epica scalata dalla Terza categoria all’Eccellenza, a fine stagione si divideranno le strade tra mister Stefano Ceccarelli e i Portuali Dorica. "Una scelta – dice la società – di comune accordo". E il tecnico a chiarire: "Solo un arrivederci, il nostro. Ma sento, e sentiamo, che sia arrivato il momento di salutarsi per un po’".

La notizia è stata diramata ieri dai Dockers. Una decisione tanto coraggiosa, quanto ponderata e sofferta, che assume una forte valenza. "Da un lato per stimolare l’ambiente a caricarsi. Compattarsi, per il rush finale. Dall’altro per non cercare, come mai si è fatto, alibi", si legge. Questo perché, tra poco meno di due settimane, i Portuali saranno in campo a Urbania per l’ultima di campionato e provare a conquistare i playout, ma la permanenza nel massimo torneo regionale è subordinata al risultato del Mariner, che ha il destino nelle proprie mani. Ceccarelli è sereno: "Continueremo a battagliare fintanto la matematica ci darà ragione". Ben 459 panchine per lui, fondatore dei Portuali. Prima calciatore, poi allenatore di successo: "Una storia importante. Unica e probabilmente irripetibile.

Quando ho iniziato qui, nel 2010, avevo 32 anni. Sono cresciuto tanto, sia a livello umano che sportivo, e insieme ci siamo tolti molte soddisfazioni – riconosce –. Sapevamo entrambi, io e la società, che prima o poi sarebbe successo. Ed è il momento giusto. A fine campionato mi fermerò un attimo a riflettere, anche per valutare quelle possibili ed eventuali sfide, diverse da quelle giocate a casa, che mi si potranno porre davanti per rimettermi in gioco". Il club gli è grato: "Le porte dei Portuali, per te, saranno sempre aperte". E lui: "Grazie a chi c’è sempre stato e per i tanti bei momenti che abbiamo vissuto. Ci resta un’ultima missione: proviamo a centrarla, come sempre insieme".