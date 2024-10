Stellone "Bravi, atteggiamento perfetto"

"È stata una partita ottima da parte di tutti quanti. Quando una squadra di qualità con gente che va in campo con un atteggiamento così propositivo, con coraggio, voglia e determinazione. Con queste premesse escono fuori partite del genere. Insieme a quella dell’ Arezzo questa è la miglior partita del campionato fino ad ora". Non riesce a nascondere la soddisfazione per una serata magica, mister Stellone ai microfoni della sala stampa: "La sensazione era quella di non rischiare mai di prendere gol. La difesa non ha fatto passare nulla. Abbiamo fatto una bella partita sotto tutti gli aspetti, in ogni settore del campo". Resta impressionato inoltre dalla magistrale prestazione di Cannavò: "Complimenti a Kevin che si è sacrificato a fare il terzino". Il tecnico biancorosso che appare tuttavia già proiettato al turno infrasettimanale di martedì, non si culla sugli allori: "Resettiamo e pensiamo alla gara contro il Gubbio che si gioca fra pochi giorni. Dobbiamo dare continuità a questa prestazione. Quattro o cinque giocatori li andremo a ruotare, vista la vicinanza delle gare". L’allenatore individua nello spirito la chiave vincente di una serata travolgente per i suoi: "Oggi c’è stato spirito ed atteggiamento. Anche sul 4-0 si sono sacrificati tutti quanti. Nessuno voleva prendere gol. Abbiamo fatto una partita ottima sulle seconde palle, sul posizionamento sulle palle inattive, in ogni settore del campo e sotto tutti gli aspetti".

Quindi un primo bilancio su questa prima fase della stagione: "Ad oggi sono molto soddisfatto di quello che sta facendo questa squadra. Siamo un giusto mix di giovani e più esperti e stiamo bene. Dobbiamo continuare su questa strada".

Dall’altra parte il direttore sportivo del Carpi Marco Bernardi riconosce la superiorità del Carpi: "Da parte nostra è stata la partita più brutta della stagione e non mi aspettavo di certo quello che ho visto in campo. La Vis ha meritato la vittoria, è vero, ma noi siamo mancati completamente, ci siamo sciolti dopo il primo gol e non siamo stati capaci di reagire e di prendere in mano le redini del gioco. Dobbiamo solo chiedere scusa di fronte a queste partite non possiamo fare altro. Complimenti solo ai nostri tifosi". A fianco dei quali c’era una rappresentanza fanese, di qui i cori di scherno che si sono alzati dal settore vissino. I tifosi della Vis hanno anche incoraggiato con uno striscione e con cori l’ex portiere De Juliis, ancora ricoverato in ospedale dopo il malore.

l. m.