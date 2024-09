Stellone chiama il pubblico per il Pontedera: "Può dare la spinta in più alla nostra Vis"

Sorpresa: un Vis-Pontedera d’alta classifica al Benelli. E un primato alla portata degli uomini di Stellone: la terza vittoria nelle prime 4 gare, cosa che ai biancorossi non è mai riuscita nella C maggiore. Per farlo, bisognerà superare un avversario avvezzo alla categoria (11ª stagione di fila), capace ogni anno di rigenerarsi e scoprire talenti, corsaro al Benelli nel marzo scorso con un gol di Espeche in pieno recupero. "Una squadra completa, che calcia molto in porta – spiega mister Stellone – che ha il miglior attacco del girone (8 reti), esperienza in difesa, corsa e inserimento nel mezzo e che attacca con tanti uomini". Come dire: prevedibile spettacolo tra due squadre che fin qui assommano 20 gol tra segnati e subiti.

Servirà la Vis migliore, quella delle ultime due giornate (4 gol a zero). Con un’attenzione particolare: "Dovremo evitare di scoprirci durante i nostri attacchi, perché loro sanno ripartire molto bene". Vis in fiducia e portatrice di qualità: "Mi è piaciuta la

prestazione di Legnago. Abbiamo concesso veramente poco e

concluso il doppio dei nostri avversari".

Ma non sarà la stessa squadra. Il tecnico, che torna in panchina dopo la squalifica ("Che sofferenza la tribuna, complimenti al mio vice Gennari"), mette mano alle rotazioni annunciate: "Mi servono per motivare i giocatori, non voglio che ci siano titolari e riserve non voglio cali mentali". Ci saranno dunque avvicendamenti, "anche in base alle caratteristiche dell’avversario". E in previsione di Vis-Ternana 6 giorni dopo. Potrebbe essere la volta di Di Paola a tempo pieno, così come di Tonucci dietro, ma le novità, come ci ha abituato il mister, possono arrivare in ogni ruolo. Intanto c’è da registrare un Joel Obi tornato in gruppo: "Sì, da ieri è a pieno regime, cercheremo di inserirlo gradualmente". Stellone avrebbe piacere di ritrovare il colpo d’occhio al Benelli: "Quando rivedo la gara di playout con la Recanatese, dico che l’abbiamo vinta con il nostro pubblico. Il Benelli può darci la spinta in più, deve diventare il nostro fortino. E deve darci i punti che sono mancati la scorsa stagione". A proposito: Roberto Stellone fin qui il fattore campo lo ha sempre rispettato: dal suo arrivo 4 vittorie su 4 in casa. Avanti così.

Così in campo (ore 18,30).

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Tonucci, Bove (Zoia); Paganini, Pucciarelli, Di Paola, Tavernaro; Orellana; Nicastro (Molina), Cannavò. All. Stellone. A disp. Munari, Nina, Neri, Palomba, Ceccacci, D’Innocenzo, Peixoto, Obi, Antolini, Gambino, Forte, La Rosa, Okoro.

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Espeche, Cerretti, Guidi; Perretta, Sala (Pietra), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu, Italeng. All. Agostini. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Martinelli, Pretato, Van Ransbeek, Corona, Coviello.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.