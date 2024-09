Stellone: "Leggeri negli uno contro uno"

A fine gara mister Stellone prova a leggere la sconfitta: "Quando si perde si guarda sempre al risultato. E’ un passo indietro riguardo alla prestazione messa in campo nelle precedenti occasioni. Nel primo tempo eravamo partiti bene e nei primi venti minuti fino al rigore era una partita equilibrata. Abbiamo perso duelli in occasione del secondo e terzo gol, siamo stati leggeri, quando sei uno contro uno non puoi prendere gol dal rinvio del portiere". Quindi l’ammissione che "è stata una giornata storta nel reparto difensivo dove abbiamo perso duelli nell’uno contro uno e mi riferisco al secondo e terzo gol in particolare, qui, ripeto, siamo stati un po’ leggeri. Su questo ci lavoriamo. Peccato perché l’avevamo riaperta con il gol fortuito del 2-1"

Nel secondo tempo però è arrivata la reazione: "Nel secondo tempo loro – riprende il tecnico – sono stati bravi ad aspettarci e a ripartire. Noi siamo stati invece abili a non subire il quarto gol e nei minuti finali abbiamo provato il tutto per tutto. Di positivo c’è questo, c’è la voglia dei ragazzi di rimetterla in piedi. Il Campobasso però ha meritato di vincere perché nel primo tempo è stato più furbo e abile di noi. Non dimentichiamo mai che la mia squadra deve salvarsi e soffrire meno dell’anno scorso. Abbiamo un buon mix di esperti e giovani e possiamo crescere. Sono ottimista, vedo la squadra lavorare bene. Oggi ho visto un Campobasso forte una squadra che non meritava i quattro punti, che meritava di più anche nella partita con la Torres, una formazione quella molisana bene organizzata, che pressa forte e vince spesso duelli sia a metà campo che in difesa. Una squadra completa, con un allenatore esperto e bravo come Braglia. Gli faccio i complimenti, abbiamo giocato in uno stadio importante e di fronte a un bel pubblico. Noi dobbiamo cercare di soffrire il meno possibile".

Niente drammi: "No, non è successo niente come non era accaduto nulla nelle tre vittorie consecutive. Pensiamo al Perugia, a lunedì". Infine uno sguardo al campionato: "E’ un torneo molto equilibrato, il Pescara ha vinto con l’Entella e ha fatto un altro passo in avanti come il Rimini. Tutti possono vincere contro tutti, anche perché siamo all’inizio. Ci sono squadre che si sono rinforzate, altre che hanno cambiato molto. Siamo solo all’inizio. Non c’è l’ammazza campionato, non ci sono le sei vittorie di fila, qualcuna è in ritardo, altre stanno sorprendendo, ma io dico che la classifica va guardata non prima della fine del girone di andata"