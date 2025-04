Stellone preoccupato dopo il pareggio con la Spal: "Calo fisico e crampi da analizzare"

"Il pareggio è il risultato più giusto. Anche oggi la squadra non mi ha fatto impazzire. Dovremo analizzare in settimana il calo fisico e mentale avuto dai ragazzi". È uno Stellone sincero e preoccupato quello che si presenta in sala stampa al termine del pareggio contro la Spal. "Trovando subito il vantaggio eravamo partiti bene. Poi però ci siamo abbassati un po’ troppo. Se nel primo tempo eravamo comunque riusciti a sviluppare buone trame offensive, costruendo diverse palle gol, nella ripresa abbiamo creato troppo poco e non siamo mai riusciti a ripartire. Purtroppo i cambi che ho fatto sono dovuti ad una condizione fisica non ottimale. Peixoto infatti aveva i crampie e neanche Zoia e Tavernaro stavano benissimo. Tutti si sono applicati correndo tanto ma contro la Spal ho notato molta fatica fisica".Pensiero che si rivolge poi subito sul futuro" Dispiace per avere subito il gol sul finale poiché i tre punti ci avrebbero indubbiamente fornito quella brillantezza mentale e quell’ autostima mancante in questo momento. In settimana insieme al mio staff dovremo trovare la chiave giusta per affrontare questa ultima parte di stagione con più benzina nelle gambe. Qualcuno sicuramente rifiaterà nella prossima gara contro il Milan Futuro. Non ci era mai capitato in questa stagione di concludere la partita con i crampi. Tuttavia siamo contenti per aver blindato,grazie anche ai risultati degli altri campi(sconfitta della Pianese per 2-0 contro la Ternana ndr), il settimo posto (garantisce la gara secca dei playoff in casa). Andremo a Milano per mantenere la sesta piazza".

Si dimostra invece insoddisfatto per i risultati ottenuti in questo ultimo periodo il ds della Spal Alex Casella: "Anche contro la Vis abbiamo creato tanto e concesso poco ma raccolto soltanto un punto. Tuttavia abbiamo dato continuità di prestazione. Abbiamo pagato però a caro prezzo l’errore iniziale. Inoltre reputo che il direttore di gara non abbia mantenuto lo stesso metodo di giudizio nel valutare due contatti in area riguardanti Molina. Dopo cinque minuti non è stata infatti fischiata una trattenuta in area ai suoi danni mentre gli è stato annullato un gol, subito dopo, per un fallo simile".

Lorenzo Mazzanti