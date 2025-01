StradiVialli, un mito per sempre: "Non mollare mai, sua lezione di vita"

"Never give up", ovvero "Non mollare mai". Con queste tre parole che sintetizzano una lezione di vita, Massimo Mauro ricorda l’amico e compagno di squadra Gianluca Vialli, di cui domani ricorre il secondo anniversario della morte avvenuta a Londra dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas. "Never gip up - sottolinea Mauro, che insieme all’ex campione di Cremonese, Sampdoria e Juventus ha dato vita alla Fondazione per sostenere la ricerca per combattere la Sla - vuol dire potercela fare sino alla fine. Luca me lo diceva sempre, nella vita di tutti i giorni, durante la malattia, persino quando giocavamo insieme a golf". E’ questo l’insegnamento che uno degli attaccanti più amati della nazionale ha lasciato in eredità, insieme all’impegno con e per la Fondazione stessa. "uno come Luca non si commemora - sorride Mauro - si festeggia ed è sempre con noi".

Tutto vero. Il 5 gennaio è una data simbolica. quella della scomparsa di Vialli. Ma non c’è periodo dell’anno in cui non ci sia qualcosa a lui dedicata. Cene (quella bellissima, lo scorso dicembre, dei suoi amici della Samp che hanno brindato in ricordo dell’amico), murale (grandissimo, all’oratorio di Cristo Re a Cremona, dove Gianluca da ragazzino cullava i primi sogni), sciarpate (sul molo di Genova) , proiezioni di docufilm,spettacoli teatrali e letture di libri. "Mio zio Luca, così trasparente e solare resterà per sempre un mito", aggiunge il nipote Riccardo che nei prossimi giorni sarà a Genova per presenziare ad alcuni eventi in ricordo del bomber.

Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il popolo blucerchiato si darà appuntamento a Quinto, sul molo ormai divenuto monumento in ricordo di Vialli. A partire dalle 11 del mattino ecco l’idea lanciata lo scorso anno dal gruppo ‘Ignoranti’ e denominata ‘Una sciarpa per Gianluca’: tutti i tifosi sono invitati a portare qualcosa che l’indimenticato campione che oggi avrebbe sessant’anni. Tra le iniziative in memoria di Vialli c’è anche il nuovo spettacolo di Andrea Carlini, che debutterà mercoledì 8 gennaio 2025 alle ore 21 al Teatro Gustavo Modena: “Il mio Luca - Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio”, scritto da Christian Poli e diretto da Simone Repetto. Trattasi di un monologo che porta sul palco un viaggio emozionale che lega passato e presente, sport e vita personale tutto dedicato a “StradiVialli“. La narrazione si snoda dagli esordi del calciatore sui campi di provincia fino ai trionfi della Sampdoria e al suo doloroso epilogo a Londra, dipingendo un ritratto che va oltre lo sport, per esplorare i temi universali dell’eroismo, della crescita e del cambiamento. "La storia del grande Luca – racconta Carlini, attore e ideatore dello spettacolo – è un modo per raccontare me stesso, per spiegare a mio figlio che, soprattutto oggi, abbiamo bisogno di eroi. Non solo per ammirarli, ma per ispirarci a loro e trovare la nostra strada".

Altro appuntamento domenica 12 gennaio alle ore 21.00 nel piacentino, presso il Teatro Eleonora Duse di Cortemaggiore, per un nuovo evento della Stagione Teatrale 2024/2025: “Gianluca Vialli: Le cose importanti”. E’ anche questa una presentazione letteraria dedicata alla figura di Vialli, non solo come straordinario sportivo, ma soprattutto come uomo che ha saputo lasciare un’impronta significativa attraverso i suoi valori e le sue esperienze di vita. I protagonisti della serata saranno Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti, che hanno avuto l’opportunità di raccogliere le parole e i pensieri di Vialli durante le riprese del docufilm “La bella stagione”. Il libro “Le cose importanti” racchiude riflessioni profonde e intime del talento di Cremona