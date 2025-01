Stuckler fa ruggire la Giana. Pro Patria, la crisi continua

di Luca Di FalcoBUSTO ARSIZIO (Varese)Colpaccio della Giana che supera la Pro Patria allo Speroni, inguaiando non poco i tigrotti che restano in zona playout e non vincono da dodici partite (cinque ko, sette pareggi). Sono i tigrotti biancoblù a illudersi passando avanti per primi. All’ottavo minuto il francese Pitou imbecca bene Somma che insacca per la gioia dei propri sostenitori. Dopo aver perso il difensore centrale Alcibiade per infortunio, la Pro Patria incassa però la rete del pareggio da parte della formazione gorgonzolese. A segnare è Stuckler su colpo di testa (36’) e i bustocchi si devono rammaricare non poco per l’accaduto. A inizio ripresa fa il suo esordio con la maglia della Pro Patria il nuovo acquisto Barlocco, ma al quarto è la Giana a rendersi pericolosa, con la traversa colta ancora da Stuckler. Poi, al decimo, viene annullato un gol a Beretta per fuorigioco. Barlocco cerca di mettersi in mostra, ma sono gli ospiti del tecnico Chiappella a ribaltare il risultato, grazie a Stuckler, davvero in giornata di grazia: settima rete stagionale per il 20enne arrivato quest’estate in prestito dalla Cremonese. La Giana torna dunque a vincere in campionato dopo cinque gare e si stacca dalla zona che scotta (+4). Per la Pro Patria di Colombo, invece, l’anno nuovo è cominciato nel peggiore dei modi.