Successo casalingo 2-0. Pontevalleceppi fa festa. Spoleto paga gli infortuni

PONTEVALLECEPPI

2

SPOLETO

0

PONTEVALLECEPPI: Biscarini, Cerboni, Silvestri, Bettiol, Ravanelli, Giuliacci, Dyrma, Procacci, Retini (38’st Buonavolonta), Dolcini (35’s Covarelli), Dragoni (23’st Mala). A disp: Brachelente, Puletti, Ricci, Zaroli, Jemi, Finetti. All. Polverini

SPOLETO: Cherubini, Colalelli (13’st Sfaroli), Colarieti, Greco, Monesi, Paci (4’st Gesuele), Ammenti (42’st Raggi), Bengala, Giustini, Kola, Sabatini (38’st Scocchetti). A disp: Borghi, Pazzogna, Delfino, Torino, Vukaj. All. Raggi

Arbitro: Lorenzo Verdoliva di Terni

Marcatori: 32’pt Dragoni, 47’pt Retini.

NOTE: spettatori 200 circa.

Vittoria pesantissima per il Pontevalleceppi che batte 2-0 lo Spoleto e sale a quota 10 in classifica. Non c’è capitan Urbanelli, infortunato. A firmare la vittoria ci pensano così gli altri due alfieri dell’attacco di Polverini: Dragoni, che apre le danze al 32’, e Retini che raddoppia in chiusura di tempo. Lo Spoleto, incerottato al Borgioni, come nelle ultime 3 domeniche, non è neanche fortunato come conferma il palo colpito da Kola.