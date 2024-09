Successo esterno grazie alla rete di Guzzini. Montefano, che cuore: vittoria nel recupero e in 10 contro 11

0

MONTEFANO

: Bucosse 6, Salvucci Raul 6 (1’ s.t. Badiali 6,5), Barilaro 6, Strano 6, Ruani 6 (1’ s.t. Mariani 6,5), Di Biagio 6, Tizi 6,5 (11’ s.t. Tomassetti 6), Tortelli 6,5, Lovotti 6, Pottetti 5,5 (1’ s.t. Naddeo 5), Pesaresi 6 (46’ s.t. Manna s.v.). A disp: Palazzo, Testiccioli, Tarquini, Selita. All. Passarini 6.

MONTEFANO: Strappini 6, Martedì 6,5, D’Auria 6 (29’ s.t. Scocco 6), Gabrielli 6, Orlietti 5, Di Lallo 7, Calamita 6,5, Pincini 6 (41’ s.t. Guzzini 7), Papa 6 (46’ s.t. Monachesi s.v.), Sindic (46’ s.t. Cingolani 6), Rombini 6 (29’ s.t. Luciani 6). A disp: Monina, Topa, Giampaolini, Morresi. All. Manisera 6,5.

Arbitro: Sig. Marcello Tinetti di Ivrea.

Reti: Guzzini 48’ s.t.

Note: Calci d’angolo: 6-2. Ammoniti: Tortelli, Rombini, Sindic, Orlietti, Espulsioni: Orlietti per doppia ammonizione. Spettatori: 800 circa. Recupero: 3’ p.t. 4’ s.t.

Un esordio difficile per due formazioni che hanno cambiato tanto e vogliono partire con il piede giusto per iniziare un percorso da protagonisti in campionato. Cremisi che arrivano alla partita con qualche defezione, ma galvanizzati dal primo successo stagionale in Coppa Italia, contro il Montegranaro. Montefano che vuole riscattare il passo falso contro la Maceratese di domenica. La partita inizia con un’occasione per gli ospiti, con Rombini che al 2’ conclude di destro dal limite dell’area e colpisce la traversa. Il primo squillo arriva anche dei padroni di casa, a centimetri dal vantaggio, con Lovotti che al 20’ spizza in mischia a centro area di testa, scavalcando Strappini, ma la sfera è salvata clamorosamente sulla linea da Orlietti in scivolata e allontanata dalla difesa. Prima frazione che scivola via con un’occasione per parte, giocata a buon ritmo ma con diversi errori nell’ultimo passaggio per le due formazioni.

A inizio ripresa il Tolentino perde Tizi per infortunio, dopo un contrasto di gioco. Montefano che si fa vedere al quarto d’ora, sfruttando una disattenzione della difesa cremisi, con il pallone che finisce sul sinistro di D’Auria che però, in diagonale, non trova la porta di Bucosse. Ancora i viola vicini al vantaggio, stavolta con Sindic, che di sinistro impensierisce Bucosse che allontana con i pugni. Al 23’ grave disattenzione di Orlietti, che si lascia superare dal rivale e commette fallo: essendo già ammonito finisce anzitempo la sua partita, lasciando i suoi in dieci. Il Tolentino al 30’ fallisce l’occasione più ghiotta della partita, sbagliando un calcio di rigore con Naddeo, che, dopo aver conquistato il penalty con una bella azione personale, si incarica della battuta ma colpisce la traversa piena. Incredibilmente, al 48’ c’è la rete del vantaggio del Montefano con Guzzini che in una delle ultime azioni della partita trova l’inserimento vincente dopo un bel cross da sinistra di Luciani e con il destro infila Bucosse. Finisce 0-1 per gli ospiti che, dopo aver resistito nel finale in inferiorità numerica, trovano anche l’incredibile rete del vantaggio con il neo entrato Guzzini che regala tre punti ai viola.