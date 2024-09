Successo in trasferta. L’Ellera cala il tris al debutto. Piegata la Pietralunghese

PIETRALUNGHESE

0

ELLERA

3

PIETRALUNGHESE (4-2-3-1): Ciribe; Varone, Oliva (14’ st Magalotti), Eramo, Lilli (7’ st Marinelli); Masellis (14’ st Aquilini), Capezzuto; Duranti (38’ st Biela), Ventanni, Mangiaratti (1’ st Simoncini); Bebeto. A disp.: Caputo, Guerri, Brunella, G. Mariotti. All.: Pierotti.

ELLERA (4-3-3): Del Vecchio; Dedja, Battistelli, Cenerini, Morlunghi; Minuti (41’ st Boldrini), Giabbecucci (44’ st Balducci), Piccioli; Passaquieti (20’ st Hysenaj), Faraghini (46’ st F. Mariotti), Bevilacqua (21’ st Barbarossa). A disp.: Ciancaleoni, Tarpani, Bartoli, Mennini. All.: Tomassoli.

Arbitro: Fanelli di Perugia (Botu e Piccini di Città di Castello).

Marcatori: 10’ pt aut. Eramo, 5’st Piccioli, 43’ st Hysenaj.

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Battistelli (E). Recupero: 0’ pt, 4’ st.

La Pietralunghese bagna lo storico esordio in Eccellenza con una sconfitta anche troppo pesante nel passivo ma netta, al cospetto di un’Ellera che mette in mostra una condizione atletica incredibile. Al Martinelli finisce 3-0 per i ragazzi di Tomassoli che corrono per 90’ ad un ritmo troppo superiore rispetto ai rossoblù di casa. Logico che anche il palleggio sia una conseguenza in una gara che si mette subito sui binari giusti per l’Ellera in vantaggio già dopo 10 minuti quando Eramo e Ciribe non si intendono e il retropassaggio del capitano porta al più classico degli autogol. L’Ellera raddoppia al 50’ con il classe 2005 Piccioli che la mette dentro da metri zero sull’assist di un imprendibile Bevilacqua. Bebeto e Ventanni provano a riaprire la gara, ma il classe 2006 Del Vecchio, arrivato in settimana dal Tor Tre Teste, salva i suoi. L’Ellera così inserisce ulteriore forze fresche e all’88 proprio uno dei neo entrati, Hysenaj, manda i titoli di coda firmando lo 0-3 che suggella una prova super della Tomassoli band.