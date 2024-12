SUCCESSO PER 2-1. L’Angelana fa il colpaccio e supera il Terni Fc

TERNI FC

1

ANGELANA

2

TERNI FC (4-3-3): Oliva, Carletti, Flavioni (20’st Covarelli), Dida (32’st Cordary), Gaggiotti, Romeo, Rossi (20’st Pettorossi), Leonardi, Mainardi, Pacilli (32’st Hernandez), Pucci (29’st Ronconi). A disp. Scopel, Rocci, Mengoni, Rosignoli. All. Tozzi Borsoi

ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Marocchi, Melillo, Myrtollari, Sallaku, Tondini, Martinello, Ravanelli G. (33’st Brunetti), Ndiaye, Mendes, Bigarelli (1’st Akhigbe).A disp.: Longo, Dell’Orso, Bocci, Girolamini, Ravanelli C., Riommi, Sforna. All.: Recchi.

Arbitro: Gabriele Antonelli di Foligno (assistenti Marotta, Castellani)

Reti: 25’pt Ndiaye, 35’pt Pucci, 10’st Akhigbe

NOTE: Ammoniti Tondini, Flavioni, Sallaku, Myrtollari, Ndiaye, Covarelli, Gaggiotti.

L’Angelana fa il colpaccio e supera 2-1 il Terni Fc conquistando tre punti pesantissimi. Angelana in gol con il neo acquisto Bebeto, primo gol in maglia giallorossa. Il gol del pari lo trova il Terni Fc con Pucci. Gara equilibrata fino all’episodio che arriva al 55’ quando la papera di Oliva regala all’Angelana il gol che vale tre punti di platino e apre una mini crisi in casa Terni Fc.