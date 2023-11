Sugli spalti. I 100 tifosi di lunedì e l’amicizia con quelli di Pineto

Una delle poche cose positive di Pineto-Fermana sono stati i tifosi. Circa cento quelli arrivati da Fermo. L’entusiasmo dopo il derby era palpabile sugli spalti e sembrava anche in campo. Purtroppo però hanno dovuto assistere a uno spettacolo difficile da commentare. Persino i tifosi del Pineto hanno provato a rincuorare gli amici fermani. Bello lo striscione esposto dal gruppo ’I Pinetesi’ sugli spalti dello Stadio Adriatico: "Pineto saluta Fermo". Così recitava, un po’ anche per ricordare il telone posto al casello dell’autostrada ("Benvenuti fermani", ndr) di Pineto in occasione dell’ultimo incontro in Abruzzo tra le due squadre. Quello del 2017 vinto dalla squadra allora guidata da Flavio Destro che ha portato i gialloblù a un passo dalla promozione in C. Tempi diversi, entusiasmo diverso, ma le amicizie e l’amore per la propria squadra restano immutate. A fine partita la contestazione dei fermani contro la squadra: fischi e una parte del settore ospiti che non li voleva sotto.

fi. ro.