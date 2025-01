Supercoppa 2025, Inter-Milan: dubbi Thuram e Leao per Inzaghi e Conceiçao

Ryiad (Arabia Saudita), 6 gennaio 2024 – La cornice non è quella consueta dello Stadio Giuseppe Meazza di San Siro ma quella dell’Al-Awwal Park di Ryiad. Le avversarie sono però Inter e Milan e la posta in palio al termine di questo “derby della Madonnina” giocato a latitudini insolite è la Supercoppa Italiana 2025. In terrà saudita è tutto pronto per l’assegnazione del primo trofeo stagionale. I nerazzurri, che in semifinale hanno eliminato l’Atalanta con una prestazione perentoria, inseguono il tris di successi consecutivi per cercare di raggiungere quota nove supercoppe e cominciare al meglio il nuovo anno: “Vincere tre supercoppe di fila sarebbe importantissimo – ha infatti spiegato il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia –. Dà ancor più valore al tutto il fatto che nelle ultime due stagioni si gioca in due gare ravvicinate. Sappiamo di affrontare una squadra di valore. Il Milan ha quantità e qualità, ma noi dovremo concentrarci esclusivamente su ciò che dovremo fare noi. Abbiamo analizzato l’ultimo derby perso e la loro semifinale contro la Juventus. Dovremo cercare di gestire meglio il pallone. Quel che è certo è che daremo tutto in campo, consci di dover affrontare delle difficoltà”. In dubbio, tra i nerazzurri, Marcus Thuram: “Vedremo la rifinitura, ma al nostro ritorno avremo sei partite in 18 giorni e non prenderemo rischi”. Dall’altra parte, i rossoneri, reduci dal successo per 2-1 in rimonta contro la Juventus, sono fermi a quota sette supercoppe, l’ultima delle quali alzata nel 2016 sotto la gestione Montella. Un numero che mister Sergio Conceiçao – ancora debilitato dall’influenza – vuole assolutamente rimpinguare per cominciare al meglio la sua avventura in rossonero nonostante qualche oggettiva difficoltà da affrontare: “Spero che la squadra stia meglio di me – scherza il tecnico portoghese –. Ci stiamo preparando per giocare contro una squadra forte, che gioca assieme da tanti anni. Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi ed essere pronti, senza dimenticare che abbiamo avuto un giorno in meno di preparazione e che qualche giocatore viene da un infortunio. Non voglio però trovare scuse e a fine partita non parlerò di questo. Abbiamo fatto un passo e dobbiamo fare l'altro: speriamo che vada bene, ma abbiamo fiducia. La vità è così: a volte in mezzo alle difficoltà nascono delle belle cose". Sul fronte nerazzurro in dubbio – come sottolineato – Thuram, su quello rossonero Leao: “Vedremo come starà. Sicuramente non ha nelle gambe i 90 minuti e dovrò gestirlo. Decideremo se giocherà o meno”.

Le possibili scelte di Inzaghi e Conceiçao

Inzaghi punterà sul 3-5-2: davanti al portiere Sommer, il trio di centrali formato da Bisseck, De Vrji e Bastoni. Sugli esterni, invece, Dumfries e Dimarco, con Barella, l’ex rossonero Calhanoglu e Mkhitaryan a completare la linea di centrocampo. Vista la sempre più probabile panchina – almeno all’inizio di Thuram – la coppia d’attacco dovrebbe invece essere formata da Lautaro Martinez, ancora alla ricerca del gol, e da Taremi. Conceiçao, uno degli ex della gara, risponderà con un 4-2-3-1: Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez formeranno il pacchetto arretrato a protezione di Maignan, mentre alla difesa ci sarà la diga formata da Fofana e Musah, in vantaggio su Bennnacer. Reijnders agirà invece sulla trequarti al fianco di Jimenez e Pulisic e a supporto della punta Morata. Orari e dove vedere la gara: la partita Inter-Milan, valida per l’assegnazione della Supercoppa italiana 2025 sarà trasmessa lunedì 6 gennaio alle ore 20 italiane su Canale Cinque e in streaming su Sportmediaset (sito e app) e su Mediaset Infinity. Probabili formazioni: Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. All. Conceiçao.