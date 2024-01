Supercoppa, effusioni vietate. Hanno venduto anche i baci

Si sono venduti il diritto alla gioia. È il calcio del terzo millennio, quello che porta non solo le squadre, ma anche i tifosi a giocarsi un trofeo in paesi dove le libertà individuali sono molto diverse. Minori.

Scopriremo nei prossimi giorni se anche ai tifosi delle squadre italiane che andranno a Riad sarà suggerito di evitare effusioni, come è capitato ieri a quelli del Barcellona, ai quali il club ha consigliato per la trasferta in Supercoppa in Arabia: "Si raccomanda rispetto e cautela nei comportamenti pubblici e nelle manifestazioni di affetto. Un comportamento indecente, compreso qualsiasi atto di natura sessuale, potrebbe avere conseguenze legali per gli stranieri. Anche le relazioni tra persone dello stesso sesso e le manifestazioni di sostegno al gruppo Lgbtqia+, anche sui social media, possono essere motivo di sanzione". Qualcuno dirà che è già successo in Qatar ai mondiali. In realtà no, è diverso.

Perché in Qatar c’erano tifosi di tutto il mondo, e anche per ragioni di...marketing, i vincoli degli organizzatori si concentrarono soprattutto sul campo, col divieto di usare le fasce arcobaleno per i capitani, per esempio. Ma il pubblico fu abbastanza libero di esprimersi come voleva. Stavolta no: non dal vivo, non sui social...

Nel nome del dio denaro (chissà se è uguale in tutte le religioni, questo nome) è stato venduto il diritto a lasciarsi andare ad esultanze senza freni, come un’esultanza ha diritto di essere.

O forse aveva.