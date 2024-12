Supercoppa Europea 2025 a Udine, e Torino ‘prenota’ l’ultimo atto di Nations League

Udine, 16 dicembre – Lo stadio 'Friuli’ di Udine, ora Bluenergy Stadium, è stato designato dalla Uefa come sede della Supercoppa europea 2025, che si disputerà il 13 agosto 2025. Lo ha stabilito oggi il Comitato esecutivo della federazione continentale del calcio, riunitosi a Losanna, che ha inoltre deciso che se l'Italia dovesse vincere il quarto di finale della Nations League contro la Germania, le finali del torneo (dal 4 all'8 giugno 2025) si giocherebbero nei due stadi di Torino (della Juventus e del Torino). In caso contrario, di vittoria dei tedeschi sugli azzurri nei quarti, toccherebbe a Monaco di Baviera e a Stoccarda. “La scelta del Bluenergy Stadium come sede della Supercoppa europea 2025 è solo l'ultimo riconoscimento in ordine di tempo del livello delle strutture dell'impianto bianconero e della reputazione di cui gode presso le istituzioni calcistiche italiane ed europee”. Lo scrive il Club friulano in una nota. Dopo la ristrutturazione, infatti, il Bluenergy Stadium ha ospitato in quattro occasioni la Nazionale italiana - l'ultima nell'ottobre di quest'anno - oltre ad essere stato la sede della finale dell'Europeo Under 21 del 2019. A favorire la scelta dell'impianto bianconero da parte della Uefa anche i diversi progetti di sostenibilità avviati da Udinese Calcio _ come il parco solare che verrà presto inaugurato - che vanno nella direzione intrapresa dal massimo organismo calcistico continentale, con l'obiettivo di passare a un’economia circolare all'interno del calcio europeo. “Si tratta dell'evento sportivo più importante mai ospitato al Bluenergy Stadium e in generale in regione - ricorda la società della famiglia Pozzo -, una partita che porterà due tra le migliori squadre d'Europa nello stadio dei bianconeri e punterà i riflettori di tutto il mondo su Udine e sul Friuli Venezia Giulia”. "La decisione della Uefa di far organizzare le Finals di Nations League alla vincente del quarto di finale tra Italia e Germania rappresenta un altro importante attestato di fiducia alla Figc e al calcio italiano". Lo ha dichiarato da Losanna il presidente federale Gabriele Gravina. "Anche in virtù dell'assegnazione della Supercoppa a Udine – ha proseguito il numero uno della Figc – abbiamo deciso di coinvolgere un altro territorio in quella che potrebbe essere un'edizione storica, disputata per la prima volta da quando esiste questa manifestazione in un'unica città".