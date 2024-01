Supercoppa italiana 2024, il montepremi: ecco quanto guadagnano le squadre semifinaliste

Riad, 18 gennaio 2024 – Già si potrebbe ribattezzare il ‘trofeo dei paperoni’. Comincia la caccia al montepremi da ‘record’ della Supercoppa: il budget da 7.5 milioni di euro dello scorso anno schizzerà a 23 milioni: 6.8 finiranno nelle casse della Lega Calcio, mentre i restanti 16.2 saranno distribuiti alle quattro squadre partecipanti.

Quanto guadagnano le squadre

Il club che verrà sconfitto al primo atto, in semifinale, si porterà a casa 1,6 milioni di euro.

Più corposo invece il premio del finalista (perdente), che tornerà in patria con un assegno da cinque milioni.

La squadra vincitrice del titolo incasserà invece otto milioni di euro.

Il premio dell’Inter ai giocatori

L’Inter, detentrice del titolo, ha almeno 1,5 milioni di motivi in più per confermarsi campionessa. C’è un accordo tra i giocatori e la società in caso di vittoria finale per incassare la maggior parte del premio, utilissimo per dare respiro a un club.

Il premio per i calciatori ammonta comunque al 20% del montepremi, ossia a 1.5 milioni di euro, mentre i restanti 6.5 verrebbero intascati dalla stessa Inter.