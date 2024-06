Ternana-Abate ai dettagli. Iannarilli vicino all’Avellino

Progetto stadio-clinica sotto i riflettori e Comune in pressing sulla Ternana. Intanto, si attende l’ufficialità per l’arrivo del nuovo tecnico rossoverde Ignazio Abate, si avvicina l’attesa conferenza stampa del presidente Nicola Guida e del diesse Stefano Capozucca e Antony Iannarilli si avvicina all’Avellino.

Stadio-clinica. Il Comune di Terni ha inviato alla Ternana Calcio una richiesta con cui si sollecita l’invio della documentazione necessaria per proseguire l’iter relativo alla realizzazione del progetto. L’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi ne ha parlato durante la conferenza stampa relativa ai cantieri, come riporta Sporterni.it: "Abbiamo sollecitato la Ternana per chiudere la situazione, ora c’è da verificare la documentazione richiesta e firmare la convenzione". Lo scorso 20 maggio il consiglio comunale ha approvato una convenzione-ponte della durata di un anno che è stata fondamentale per garantire al club rossoverde l’iscrizione al campionato. Per la realizzazione del nuovo stadio (che prevede il trasferimento dell’impianto in diritto di superficie) sarà dunque necessario sottoscrivere una nuova complessiva convenzione. La legge-stadi e il fatto che la Ternana sia soggetto promotore obbligano la società rossoverde a documentare anche l’eventuale partecipazione di altri soggetti. Il presidente Nicola Guida, del resto, sarebbe da diverse settimane impegnato proprio nella ricerca di partner finanziari interessati al progetto che potrebbero acquisire una parte del pacchetto azionario della Ternana.

L’allenatore, la conferenza e Iannarilli. Si attende a breve l’ufficialità per l’ingaggio di Ignazio Abate che potrebbe essere presentato nella conferenza stampa di venerdì prossimo in cui Nicola Guida e Stefano Capozucca parleranno degli obiettivi della società per il campionato. Guida potrebbe anche fornire aggiornamenti relativi al progetto stadio-clinica e all’eventuale possibilità d’ingresso di nuovi soci. Capozucca, intanto, intervistato da YSport, ha detto su Iannarilli: "Non c’è necessità di indennizzo per un calciatore di 33 anni – ha detto il diesse – anche se ha ancora un anno di contratto. Sono in debito morale con Antony per come si è comportato. La settimana prossima l’Avellino incontrerà il procuratore Tateo e ne parlerà. Da parte della Ternana c’è massima apertura".