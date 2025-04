Ternana: Liverani fiducioso nonostante la fase negativa, obiettivo playoff

TERNI – Le Fere, pur non brillando, avrebbero potuto portare a casa il pareggio, come si deduce anche dalle parole di Fabio Liverani: "Il rammarico – commenta il tecnico rossoverde – è per i ragazzi che hanno fatto una buona gara in crescendo. Il secondo tempo è stato uno dei migliori delle mie due partite. Meritavamo qualcosa in più. A livello mentale la squadra ha risposto molto bene. Ho sicuramente cose positive su cui lavorare".

Sia contro il Carpi che contro il Milan Futuro i rossoverdi hanno confermato di essere in una fase negativa, ma hanno anche avuto a che fare con una certa sfortuna: "Poteva andare sicuramente un po’ meglio. Le occasioni in questa partita sono state abbastanza e anche nitide. Dopo la grande rincorsa i ragazzi devono restare sereni per riuscire a ritrovare il gol. Questo secondo tempo è di una squadra che sta riprendendo la strada. A prescindere dal risultato, il lavoro fatto in settimana ha dato qualche ulteriore frutto e stiamo valutando qualche calciatore in più".

Il pensiero è inevitabilmente rivolto a conquistare almeno il punto che darebbe la certezza del miglior piazzamento in ottica spareggi (lunedì prossimo c’è Ternana-Pianese): "Senza ombra di dubbio. Al di là delle possibilità che ci concedeva ancora la matematica, l’obiettivo era molto rivolto al piano-playoff e ora ci concentriamo su questo. Abbiamo circa un mese a disposizione e dobbiamo blindare il secondo posto al più presto".

Augusto Austeri