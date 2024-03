A Pisa una Ternana carica. Con 700 tifosi al seguito

di Augusto Austeri

TERNI

Le Fere a Pisa con quasi 700 tifosi al seguito. Ci vuole una prova come quelle di Reggio Emilia e Palermo, ma i nerazzurri sono un team molto insidioso. "Hanno caratteristiche ben definite – spiega Roberto Breda – oltre alla capacità di variare sistema di gioco e pedine che possono spaccare la partita. Sarà battaglia in uno stadio caldo. Loro avevano altri obiettivi, ma non sono distanti da noi. Dovremo avere diverse letture, all’inizio e in corsa".

L’andata (1-1, il Pisa creò difficoltà ai rossoverdi) non sembra offrire riferimenti di spicco: "Abbiamo cambiato vari calciatori e modulo. Ma permangono le nostre convinzioni". L’ottimismo del presidente Guida: "Lui è il primo a essere in trincea. La classifica non è definita e credo non siano al sicuro neanche le squadre a 34-35 punti". La Ternana, nonostante i molti giovani, riesce a metabolizzare i passi falsi e a reagire: "Sì. Ci sono stati due momenti nella mia gestione. Al mio arrivo la classifica era brutta, ma il gruppo ha subito dimostrato il proprio valore. Poi, c’era il rischio di sfaldarsi durante il mercato e dopo partite complicate come quella con lo Spezia, rigore sbagliato e gol preso a sette secondi dalla fine. Ma non è accaduto. Anche contro il Parma il gruppo ha confermato di assimilare il lavoro e di essere propositivo". I 655 tifosi al seguito: "Gran bella cosa. Tutti insieme proveremo a portare a casa punti – conclude Breda – e speriamo di dar loro una bella soddisfazione". Nei 25 convocati torna Lucchesi che è in vantaggio su Dalle Mura. Ballottaggi Amatucci-Faticanti e Raimondo-Favilli. Assenti de Boer squalificato, Viviani e N’Guessan. Nel Pisa, out M.Tramoni, Barberis, Torregrossa e Bonfanti. Rientra Valoti dalla squalifica.

COSI’ IN CAMPO. Stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" ore 16.15.

PISA (3-4-2-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Marin, Veloso, L.Tramoni; Touré, Valoti; Moreo. All.: Aquilani.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni; Pereiro, Raimondo. All.: Breda.

ARBITRO: Giua di Olbia.