Abate rimette in piedi la Ternana: "Niente drammi, ora più compatti"

di Massimo CiaccoliniTERNILa Ternana, fermata dal Pineto e ancora bloccata sul calciomercato, rischia di perdere posizioni in classifica in attesa dei risultati odierni della Virtus Entella, del Pescara e della Torres. Ignazio Abate, l’unico ad aver parlato in casa rossoverde nel post-partita di venerdì, è stato lucido nella sua analisi sulla sconfitta in Abruzzo. "Il Pineto ha fatto un’ottima partita – ha detto il tecnico delle fere – e noi non abbiamo approcciato con la ferocia giusta. La sconfitta è meritata. Ci insegna pure che per fare un campionato importante bisogna tenere l’asticella alta sotto ogni punto di vista e che non c’è nulla di scontato. Abbiamo incontrato una squadra che ha fatto dell’aggressività e del coraggio nell’attaccarci le sue armi migliori, mentre la Ternana stavolta è stata troppo poco pulita tecnicamente e quasi mai incisiva nei duelli".

Abate, comunque, ha invitato a non fare drammi per il flop. "Ci sono i lati positivi da cui ripartire – ha detto – e in questi momenti, nei quali mi ritrovo più vicino ai miei ragazzi, ci si ricompatta e si cresce se la sconfitta viene presa nel modo giusto". Riguardo all’apparente immobilismo della società sul calciomercato, che ha cominciato a creare delle fibrillazioni nella tifoseria, Abate è stato chiaro. "Al mercato ci pensa il presidente. Adesso siamo questi e faccio affidamento sui miei giocatori, su quelli che alleno". Il mancato arrivo, finora, di un difensore e di un centrocampista che sono assolutamente necessari per sostituire gli infortunati di lungo corso Samuele Damiani e Dimo Krastev, rappresenta però un problema nella gestione della rosa della prima squadra, considerato peraltro l’obiettivo della promozione diretta in B. La Ternana è ancora ferma al palo dall’inizio delle contrattazioni invernali, periodo in cui sono state giocate tre gare di campionato, e a fronte dell’inattività del club rossoverde si sono registrati 3 acquisti della Virtus Entella e 2 ciascuno del Pescara e della Torres, pure loro in lotta per salire di categoria.

Nelle prossime ore, però, potrebbe sbloccarsi qualcosa per il reparto offensivo, con la Ternana che punta a Giovanni Bruzzaniti (2000) del Pineto ma di proprietà del Crotone. Il presidente Stefano D’Alessandro ne ha parlato col suo omologo abruzzese, Silvio Brocco, proprio in occasione del confronto tra le due squadre di venerdì scorso.