"Abbiamo costruito una Ternana più forte". Il presidente D’Alessandro presenta i rinforzi

di Augusto AusteriTERNIStefano D’Alessandro a ruota libera. Alla presentazione dei nuovi calciatori il presidente rossoverde ha affrontato vari argomenti. "Il risultato finale del mercato è assolutamente positivo – ha spiegato – e non c’è mai stato immobilismo. Abbiamo puntellato una rosa già forte e agito anche in ottica programmazione. Nonostante gli infortuni di Damiani e Krastev a inizio stagione, a dicembre eravamo primi, non si parlava di rosa "corta" e non ci aspettavamo che il mercato servisse per rincorrere. E’ valsa la pena attendere le ultime 48 ore per chiudere il mercato. Ringrazio il diesse Mammarella, tutte le componenti societarie, in particolare il direttore Mangiarano e la segretaria Fenili". Sul rinnovo di de Boer: "Lo ufficializzeremo a breve, perchè vuole restare con noi". Su quello di Abate: "L’obiettivo stagionale ha priorità su tutto. Non possiamo parlarne ora". Sul progetto stadio-clinica: "Lo stadio non è della Ternana, ma della città e del Comune. Anche prima lo era, ma la precedente Proprietà possedeva il terreno su cui sarebbe sorta la clinica privata che sarebbe così divenuta un bene del Club. Lo stadio è una priorità, ma i ricavi derivanti dal suo sfruttamento e dalla parte commerciale non rappresentano una garanzia per l’investimento di oltre 40 milioni. I lavori partiranno se ci saranno le condizioni e la soluzione giusta per la città, come condiviso con la Ternana Women. Se fosse possibile, inizierei a discutere da subito per acquistare lo stadio. Mi si dia un pezzo di terra – conclude D’Alessandro – e lo costruisco".

Poi parlano i nuovi. Dice Enrico Brignola: "Ho avuto tante soddisfazioni – spiega l’attaccante – e qualche brutta esperienza. Voglio dimostrare di essere un giocatore nuovo e più maturo. Credo che la forza delle Fere sia nel gruppo e nel cercare sempre di imporre il proprio gioco. Dobbiamo vincere e basta. Preferisco giocare a destra o trequartista, ma quest’anno ho giocato anche a sinistra". Poi Fazzi: "La scorsa stagione – afferma il difensore – dopo la retrocessione con il Mantova, da svincolato, ho accettato la sfida di giocare nella squadra della mia città (Lucca, n.d.r.). Arrivo alla Ternana con entusiasmo e in punta di piedi. Qui si gioca per vincere e si sente lo spirito di gruppo. Posso giocare in ogni ruolo della difesa a tre. Da ragazzino ho iniziato nel Perugia e dunque non vedo l’ora che arrivi il derby". Ecco Aaron Ciammaglichella. "Questa piazza calorosa – spiega il centrocampista – mi sembra la scelta giusta per crescere. Mi piace attaccare gli spazi e l’area, concludere, ma anche collaborare alla copertura. miei riferimenti sono Javier Zanetti e Zlatan Ibrahimovic". Infine Pietro Passador: "Qui spero di migliorare giorno dopo giorno. A 11 anni ero difensore. Il portiere si infortunò, ero il più alto, andai in porta e capii che era il mio ruolo. I miei idoli sono Samir Handanovic e Thibaut Courtois". Intanto la squadra, compresi tutti i nuovi, ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida con l’Arezzo (lunedì al "Liberati" ore 20.30), per la quale Abate non potrà contare sull’infortunato Romeo. Resta in dubbio Maestrelli. L’attaccante Carmelo Ferrara (2004) passa in prestito all’ACF Foligno.