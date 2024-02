Breda cambia la Ternana. E Pereiro va recuperato

di Augusto Austeri

TERNI

Novità nell’undici iniziale, forse anche per motivi tecnico-tattici. La vittoria bruciata negli ultimi secondi con lo Spezia, la classifica e il calendario impongono ai rossoverdi di fare risultato a Reggio Emilia (domani ore 14). Urge ritrovare ottimismo in vista dello scontro diretto al "Liberati" con il Lecco, ma anche perchè poi ci saranno la gara di Palermo e quella interna con il Parma. I nodi di queste ore riguardano centrocampo e attacco, a iniziare dall’involuzione manifestata da Pereiro dopo il grande exploit all’esordio contro il Cittadella in cui aveva dimostrato di poter avere un forte peso specifico nel percorso-salvezza. Per diverse gare Breda non potrà contare sul duttile Favasuli. Pyyhtia risente di problemi fisici (possibile rilancio di deBoer o Faticanti) e sembra out come Viviani.

Le note positive riguardano Amatucci e Distefano. Contro lo Spezia il primo ha mostrato di poter acquisire la cabina di regia e il secondo, entrato nella ripresa, al di là del gol ha spaziato bene su tutto il fronte offensivo. Torna a disposizione Favilli dopo la squalifica. Prima possibile convocazione per il difensore N’Guessan che ha superato i postumi dell’infortunio. Oggi rifinitura a porte chiuse alle 10.30. Breda sarà in conferenza alle 12.15.

"Noi Ternana" e "Club 1925". Iniziativa per tutti i tifosi. Il media center della Ternana Calcio si arricchisce di un’innovativa applicazione che consente di "interagire e far parte attivamente della famiglia rossoverde". Con "Noi Ternana" si può giocare con la partita delle Fere, acquistare biglietti direttamente in app, avere informazioni per le trasferte, avere notizie su prima squadra e settore giovanile. Con la membership "Club 1925" si accederà ai Ternana Games e altre interazioni (in presenza allo stadio), ci saranno Punti Verdi per premi ed esperienze esclusive. "Noi Ternana" sarà scaricabile gratis su Apple Store e Play Store. "Club 1925" è riservato in anteprima agli abbonati che hanno rilasciato numero di cellulare e consenso privacy.