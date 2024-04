Cacio serie B. Fere, servono punti anche in trasferta

TERNI – Le Fere restano sul filo del rasoio, ma anche altri team non dormono sonni tranquilli. Il grave infortunio di Iannarilli, la condizione non eccelsa di alcune pedine, la scadente prestazione fornita contro il Modena e l’imminente doppia trasferta Cremona-Brescia alimentano le preoccupazioni della tifoseria. Eppure, per la squadra di Roberto Breda il -2 dalla salvezza diretta non sembra un canyon, anche perchè alcune dirette concorrenti sono ugualmente (se non in misura maggiore) alle prese con situazioni complicate. Nel prossimo turno i rossoverdi non saranno gli unici ad avere un impegno proibitivo. Il Bari giocherà a Como, la Feralpisalò a Pisa, lo Spezia a Parma, il Cosenza riceverà il Palermo. Chi dovesse riuscire a sovvertire il pronostico farebbe un gran salto in avanti. Ma la sensazione è che, almeno nei 3-4 turni successivi, se non fino all’ultima giornata, a meno di clamorosi crolli di rendimento i giochi possano restare aperti. E’ ovvio che la Ternana dovrà trarre il massimo dalle sfide interne con Ascoli e Catanzaro, ma anche conquistare punti pesanti lontano dal "Liberati" contro Cremona, Brescia, Sudtirol e Feralpisalò (a Piacenza). Nel preparare la sfida di sabato prossimo la squadra di Breda dovrà vedersela non soltanto con la caratura e le ambizioni del team di Stroppa, ma anche con le incognite derivanti dall’assenza di Iannarilli. Il forfait del portiere (associato a quello del difensore Sgarbi che già nelle gare con Sampdoria e Modena ha creato non pochi problemi) obbliga Breda e il suo staff a valutazioni non facili e a lavorare su meccanismi che per il reparto arretrato apparivano ormai consolidati. Ieri Franchi e Vitali hanno svolto un allenamento molto simile e dunque non è ancora scontato chi vedremo sabato in porta. Sono probabili anche novità per scelta tecnica rispetto all’undici che è sceso in campo contro il Modena. Il Giudice Sportivo non ha fermato calciatori di Ternana e Cremonese. Tra i rossoverdi è entrato in diffida Carboni per il cartellino giallo rimediato contro il Modena.

Augusto Austeri