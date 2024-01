Calcio serie B: comincia il mercato. Ginetis, Adopo e Guessand: la Ternana bussa a Torino, Atalanta e Udinese

TERNI – Inizia il mercato, si guarda a giovani talenti della Serie A e non sono escluse partenze illustri. La Ternana si presenta all’odierna apertura ufficiale delle trattative confermando la linea ipotizzata da settimane. Ovvero, nessuna rivoluzione, ma innesti mirati. La crescita avvenuta nella gestione di Roberto Breda ha evidenziato la buona caratura della rosa in ottica salvezza. Sul fronte-arrivi si continua a parlare dei centrocampisti Gvidas Ginetis (2004) del Torino e Michel Adopo (2000) dell’Atalanta. Si aggiunge il difensore centrale Axel Guessand (2004, foto) dell’Udinese. Non sarà comunque un mercato agevole per Stefano Capozucca. Il diesse, infatti, per chiudere il cerchio dovrà ricorrere a tutta la sua esperienza e ai buoni rapporti maturati nella lunga carriera con colleghi e dirigenti della massima serie. Potrebbe infatti essere necessario ovviare alla partenza di pedine di spicco. Il rinnovo del contratto in scadenza di Cesar Falletti (92) è argomento rovente e sul fantasista c’è la Cremonese che nella contropartita inserirebbe il mediano Alessio Brambilla (2001). Per il difensore Mantovani (96) e il centrocampista Luperini (94) ci sarebbe l’Ascoli, il cui tecnico Castori li ha già avuti alle sue dipendenze. Se il mancino Niccolò Corrado (2000) dovesse approdare in prestito al Modena, l’Inter, che vanta il diritto di ricompra, potrebbe cedere a titolo temporaneo alla Ternana il pari ruolo Franco Carboni (2003) ora al Monza e la punta Salcedo (2001) ora in Spagna.

Augusto Austeri