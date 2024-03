Calcio serie b: il disappunto per una decisione che costringerà molti di loro a saltare la trasferta toscana. Ternana verso Pisa, la protesta dei tifosi: "Il prezzo dei biglietti è troppo alto»

TERNI - I supporters delle fere sono in agitazione a causa del costo elevato dei biglietti del settore dello stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" riservato alla tifoseria ternana per la gara di sabato col Pisa, fissato dal club nerazzurro in 25 euro compresi i diritti di prevendita. In tutte le chat dei tifosi rossoverdi infuria la polemica e il disappunto per una decisione che costringerà molti di loro a saltare la trasferta toscana. "E’ un prezzo troppo alto – commenta Cristiano Muti del Club "Fere Roma" – in particolare per coloro che frequentano le Curve e non hanno grandi disponibilità economiche. Così facendo si svilisce anche la dimensione sociale e popolare del calcio, e a simili condizioni si rischia una disaffezione maggiore verso questo sport. Purtroppo – continua Muti – molti ragazzi ma anche alcune famiglie hanno dovuto rinunciare alla trasferta a Pisa che, peraltro, è tra le meno pesanti sotto il profilo logistico-organizzativo. Il prezzo del biglietto è troppo alto e questa richiesta economica neanche si concilia con la funzionalità e i servizi dello stadio pisano che è alquanto vetusto". Nonostante tutto, sabato i tifosi rossoverdi non mancheranno di sostenere le fere in quella che sarà una gara di fondamentale importanza nella lotta per la salvezza. "Ci saremo, come sempre, malgrado queste difficoltà – sottolinea Muti – e noi crediamo alla salvezza. Abbiamo sposato il motto del nostro attaccante Raimondo che recita ‘succede solo se ci credi’, ed anche i tifosi continueranno a fare la loro parte per raggiungere l’obiettivo". Alle ore 19 di ieri sono stati venduti 253 dei 900 tagliandi a disposizione per cui si prevede, comunque, una presenza significativa da parte dei ternani. La squadra prosegue nella preparazione al confronto col Pisa. Tutti disponibili tranne Viviani e N’Guessan che hanno svolto lavoro personalizzato e terapie anche ieri. Le fere si alleneranno nel pomeriggio al "Taddei", a porte chiuse. Contro i toscani non ci sarà De Boer, squalificato per un turno, mentre Iannarilli è entrato in diffida. Massimo Ciaccolini