Calcio serie b: rossoverdi subito al lavoro dopo il ko con la sampdoria. Ternana, pesa il ko nel finale a Marassi. Breda: "Abbiamo giocato due gare diverse»

TERNI - Pasquetta amara per le fere e per gli oltre 700 tifosi che hanno seguito la Ternana a "Marassi", dove la squadra è crollata nel finale contro la Sampdoria. "Abbiamo giocato due partite diverse – ha detto Breda nel post-gara –, la prima fino al pareggio e la seconda poco dopo quando ci siamo fermati consentendo agli avversari di usare le loro armi. E’ una partita che deve far scattare in noi il desiderio di rivalsa, cercando prioritariamente di trovare con immediatezza le risposte ai motivi per i quali ad un certo punto ci siamo smarriti. Per settanta minuti abbiamo fatto un’ottima gara poi la squadra ha accusato un calo generale. Le cause possono essere molteplici ma dobbiamo capire in fretta perché è successo tutto questo, considerato che adesso ci attendono sette finali". La prima di queste finali ci sarà sabato (ore 14) al "Liberati" col Modena, risucchiato nella zona calda della graduatoria. Le fere hanno cominciato ieri pomeriggio la preparazione al confronto, con una seduta svoltasi al "Taddei" a porte chiuse e la ripresa del lavoro avvenuta da subito con modalità blindata testimonia la volontà di Breda di creare immediatamente le condizioni migliori. La buona notizia è il rientro di Viviani, mentre Pyyhtia, infortunatosi al ginocchio destro durante la gara con la Sampdoria, oggi si sottoporrà a visita specialistica per valutare l’entità del problema. Sono rimasti ai box Zuberek e Sgarbi mentre N’Guessan ha svolto lavoro personalizzato. Oggi (ore 14.30) altro allenamento al "Taddei", sempre a porte chiuse. Nessun rossoverde è stato squalificato dal Giudice Sportivo mentre nel Modena dovrà saltare la trasferta a Terni l’attaccante Manconi fermato per un turno. Contro gli emiliani Breda recupererà il difensore Lucchesi che a Genova ha scontato la propria inibizione. Ieri è iniziata la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di sabato. La società ha attivato tre promozioni per i tifosi delle fere, le cui condizioni e i relativi termini sono disponibili sul sito ufficiale del club.Massimo Ciaccolini