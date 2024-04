Calcio serie B. Ternana-Ascoli vale doppio. E Breda pensa all’ex Dionisi

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Breda e Carrera continuano a preparare in gran segreto la sfida-salvezza di sabato, con allenamenti a porte chiuse per la Ternana e blindati nel ritiro alla periferia di Roma per l’Ascoli. Al "Liberati" sarà come una partita a scacchi. La classifica impone all’Ascoli di vincere e pure la Ternana è obbligata a far punti per continuare ad essere padrona del proprio destino. In palio c’è il mantenimento del titolo di B, fondamentale per il progetto sportivo coltivato dal presidente rossoverde Guida, e per il futuro del club di Pulcinelli che sta trattando con un’azienda bergamasca la cessione del pacchetto azionario. Mentre Carrera starebbe meditando di cambiare modulo di gioco e interpreti per lo "spareggio" con le fere, Breda è ancora alle prese col dilemma se schierare dall’inizio, o meno, il difensore centrale Sorensen al posto dell’infortunato Capuano perchè il danese ha da poco recuperato da un infortunio muscolare. Inoltre, il tecnico delle fere avrebbe dei dubbi relativi all’assetto del reparto offensivo, con l’ex Ascoli Dionisi – protagonista di un ottimo spezzone di gara a Brescia – in gran forma e fortemente motivato a riscattare la sfortunata prestazione dell’andata. L’attaccante, infatti, al "Del Duca" fallì un rigore e ne causò uno a favore dei marchigiani trasformato da Mendes. Il bilancio delle 13 sfide precedenti in B, giocate al "Liberati", è di assoluta parità con 5 vittorie per ciascuna squadra e 3 pareggi. Il prossimo confronto, quindi, potrebbe confermare l’equilibrio o far pendere l’ago della bilancia da una sola parte. Le fere si alleneranno stamattina (ore 10.30) al "Taddei". Ancora assenti, oltre a Capuano, Iannarilli, Sgarbi e Zuberek mentre N’Guessan continua a svolgere lavoro personalizzato.