Calcio serie b. Ternana, emergenza in difesa: dopo Sgarbi e Iannarilli si ferma anche Sorensen La Ternana perde pezzi in difesa: Sorensen si aggiunge agli infortunati per la trasferta a Cremona. Situazione critica in vista del rush finale per la salvezza. Ballottaggio tra Vitali e Franchi per sostituire Iannarilli in porta.