CALCIO SERIE B. Ternana, piace Gliozzi per l’attacco. Intanto in prova c’è il difensore Boloca

TERNI – C’è anche Gliozzi (foto) per l’attacco. Ma la questione calda è relativa a Falletti. In generale, la linea della società rossoverde sembra chiara: niente pazzie sul fronte-arrivi, niente "saldi" in uscita e no alle cessioni a dirette concorrenti. Spunta Ettore Gliozzi (95), attaccante ben strutturato del Pisa, seguito anche dallo Spezia. Si aggiunge al pari ruolo Eddie Salcedo (2001) dell’Inter, in forza all’Eldense (2a Divisione spagnola). Con la società nerazzurra si sta ovviamente parlando anche del futuro di Niccolò Corrado (2000), mancino che interessa a Modena, Sampdoria e Brescia. In caso di partenza, l’Inter cederebbe in prestito alla Ternana il pari ruolo Franco Carboni (2003) ora al Monza. Il tema del momento riguarda comunque Cesar Falletti (92), il cui rinnovo del contratto in scadenza non sembra agevole: "E’ tutto fermo" – dichiara in merito Stefano Capozucca a tuttomercatoweb. – Faremo quello che sarà nelle nostre corde, non avendo le disponibilità dei top club di categoria". Per Falletti l’ipotesi-Cremonese resta concreta (c’è anche il Catania di Lucarelli). Si parla dunque di Gaston Pereiro (95) del Cagliari e Ziga Repas (2001) del Domzale (interessa anche alla Reggiana). Restano caldi i nomi di Guessand dell’Udinese e Gineitis del Torino. I rossoverdi hanno ripreso ad allenarsi all’antistadio. In prova c’è il difensore centrale Gabriele Boloca (2001), cresciuto nella Juventus e fratello di Daniel che gioca nel Sassuolo. Assenti Favilli, Capuano e Sorensen.

Augusto Austeri