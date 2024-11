Ternana, missione-Spal. E Abate deve fare la conta

di Massimo Ciaccolini

TERNI

Contro la Spal, ospite al "Liberati" domani (ore 15), la Ternana è obbligata a fare bottino pieno per non perdere ulteriore terreno dalla capolista Pescara, vittoriosa pure nel posticipo del turno infrasettimanale e con una gara ancora da recuperare, oltreché dalla Torres che è a +2 dai rossoverdi per effetto della penalizzazione di questi ultimi. Da ieri Ignazio Abate ha blindato le fere con gli allenamenti a porte chiuse al "Taddei", dove il tecnico dovrà necessariamente trovare la quadra giusta per allestire contro gli estensi (arbitro Abdoulaye Diop di Treviglio) una formazione competitiva, dovendo risolvere alcuni problemi.

Si deve fronteggiare, infatti, l’emergenza in difesa causata dalle assenze dello squalificato Giuseppe Loiacono e dell’infortunato Dimo Krastev – che lunedì si sottoporrà a visita specialistica per valutare l’entità della distorsione al ginocchio destro –, e quella a centrocampo dovuta all’indisponibilità di Samuele Damiani, infortunato di lungo corso, e di Federico Romeo al quale dovrebbe essere concesso un turno di riposo a titolo precauzionale pur essendo tornato a lavorare in gruppo insieme a Giovanni Corradini e ad Alexis Ferrante. La linea della retroguardia dovrebbe tornare a quattro rispetto alla gara col Sestri Levante, ma potrebbe essere valutata anche l’ipotesi di schierare Bruno Martella come braccetto di sinistra, ruolo che il difensore di Atri ha ricoperto lo scorso campionato nella Feralpisalò. Per la mediana si va, invece, verso il recupero di Corradini che ha saltato l’ultimo turno di campionato dopo essere stato sostituito, per infortunio, all’intervallo di quello precedente col Rimini. Stamattina è prevista la rifinitura al "Taddei", a porte chiuse, e a seguire la consueta conferenza stampa pre-gara del mister Abate.