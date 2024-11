Ternana "Testa, cuore e tifosi contro la Spal"

di Augusto Austeri

TERNI

Pensare a se stessi, non avere rimpianti, fare blocco unico con i tifosi. Sono alcuni dei concetti espressi da Ignazio Abate in attesa della Spal. "E’ la terza partita in una settimana – spiega il tecnico – e si presenta molto strana. Avremo meno energie, non siamo abituati a giocare alle 15 e farà caldo. Nelle ultime due gare la Spal avrebbe meritato molto di più. E’ in salute e ha calciatori di altra categoria. Non dovremo sbagliare l’approccio e credo che l’ultima mezzora sarà fatta di nervi. E’ una fase in cui i nostri ritmi non sono calati, ma ogni partita è diversa e molti calciatori stanno tirando la carretta. Avremo bisogno di tanto cuore e dei nostri tifosi. Ringrazio quelli che erano a Sestri. Sono stati preziosi per farci trovare nuove energie nel finale. Il gruppo crede tanto in un percorso importante". Dove e come crescere: "Dobbiamo variare nell’attaccare un blocco basso ed essere più bravi nel mettere palloni dentro. Tiriamo poco da fuori area, cercando di sfondare palla a terra. Quando non ci sono spazi, si deve essere bravi nel cercare l’episodio e la palla inattiva. Non dobbiamo essere sempre puliti. A Sestri, comunque, era una partita sporca e la squadra ha superato bene il test. Non abbiamo caratteristiche tali da poter difendere davanti la porta e fare 70 metri con palla al piede".

Il bottino conquistato finora è notevole, ma il Pescara sta volando: "Credo che il percorso dei ragazzi sia bellissimo, con un ritmo importante in un girone non facile. Il Pescara sta facendo un campionato strepitoso. Dobbiamo restare tranquilli. E’ ancora lunga e io ho perso uno scudetto quando a marzo ero a +8. Si deve arrivare alla fine senza rimorsi e rimpianti. Contro il Sestri ci siamo esposti anche al contropiede per tentare di vincere a ogni costo. L’esultanza sul gol rispecchia il cuore del gruppo. E contro la Spal – conclude Abate – ci vuole il cuore di tutta la città". Sono indisponibili lo squalificato Loiacono, gli infortunati Krastev e Damiani. E’ recuperato Corradini che dovrebbe iniziare dalla panchina. Possibile ballottaggio Tito-Martella. Dossena ritrova Bassoli in difesa, dove è indisponibile Arena. Antenucci è in concorrenza con Karlsson.

COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Liberati" ore 15.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Maestrelli, Capuano, Tito; de Boer, Aloi; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate.

SPAL (3-5-2): Melgrati; Bruscagin, Nador, Bassoli; Calapai, Zammarini, Buchel, Awua, Mignanelli; Rao, Karlsson. All.: Dossena.

Arbitro: Diop di Treviglio.