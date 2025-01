Calcio serie C: stasera l’anticipo a Pineto (20.30). Ternana, vincere in Abruzzo e poi attendere. Il tecnico Abate: "Pensiamo a noi, grazie ai tifosi»

di Augusto Austeri

Aggiudicarsi l’anticipo e attendere. Per il nuovo assalto alla vetta i rossoverdi devono battere il Pineto, guardando poi, domenica, agli altri campi. L’argomento-partita si fonde in modo inevitabile con l’attesa per i primi possibili arrivi (niente da fare per il centrocampista Verna passato al Trapani): "La squadra sta bene – spiega Ignazio Abate – ma per il mercato dovete parlare con il presidente a cui riferisco quello di cui c’è bisogno. Di più non posso fare. In allenamento vedo la voglia dei ragazzi di mantenersi su alti livelli, seppure da settimane lavoriamo in 15-16 e con alcuni "primavera". Anche chi non è al meglio vuole giocare. La scorsa settimana ho discusso con Cianci che voleva essere in campo nonostante il problema che aveva. Dobbiamo pensare solo a questa partita che guarderanno tutti. Giocare prima o dopo le altre cambia poco".

Il Pineto: "Squadra pericolosa che sa attaccare gli spazi e gestisce bene il pallone. Dipenderà tutto dalla nostra rabbia nei duelli e nell’attaccare la porta". La Ternana, sempre obbligata a inseguire a causa del kappaò con il Pescara alla 1a giornata e alla penalizzazione (ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni), oltre alle indubbie qualità tecnico-tattiche evidenzia anche grandi energie mentali: "Stiamo bene da ogni punto di vista. L’obiettivo è arrivare all’ultimo mese e mezzo con condizione al top. Non mi preoccupa che le altre stiano già facendo acquisti. Sono felice dei miei ragazzi sempre molto motivati – conclude Abate – e ringrazio i tifosi che sono sempre presenti". Sono out lo squalificato Casasola (Donati il probabile sostituto), gli infortunati Maestrelli, Krastev e Damiani. Torna disponibile Vitali. Dubbio-Cianci (eventuale ballottaggio Donnarumma-Ferrante). Si giocano una maglia Tito e Martella.

Cosi’ in campo. Stadio "Pavone-Mariani" ore 20.30.

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Ingrosso, De Santis, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Bruzzaniti, Gambale, Chakir. All.: Tisci.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, de Boer; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate.

Arbitro: Gianquinto di Parma.