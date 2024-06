Calcio serie C. Ternana, piacciono. Casolari e Mercati

E’ molto forte l’attesa della piazza per la conferenza di Nicola Guida e Stefano Capozucca in programma domani. Nell’occasione potrebbe anche esserci la presentazione di Ignazio Abate. Intanto, iniziano a generarsi le prime voci di mercato, sia sul fronte-partenze che su quello degli arrivi (possibile "derby" con il Gubbio per Casolari e Mercati). Dopo una fase di silenzio da parte societaria, nell’incontro con la stampa il presidente Guida e il diesse Capozucca, chiariranno una serie di aspetti relativi all’immediato futuro, vedi il ruolo che la Ternana intende recitare nel campionato di Serie C e dunque, anche con Abate, delle caratteristiche della rosa che Capozucca sarà ancora una volta obbligato a rifondare. Dovrebbe inoltre essere svelata la sede del ritiro estivo che vede San Gemini come seria candidata. Ma da Guida ci si attendono anche notizie inerenti la realizzazione del progetto stadio-clinica, vedi possibile ingresso di nuovi soci-investitori nella Ternana Calcio.

Mercato. Tra i tifosi si continua a parlare di alcune dichiarazioni rilasciate da Capozucca a "YSport" su Antony Iannarilli, che ha ancora un anno di contratto. Il diesse ha prospettato per lui la seria possibilità di un trasferimento all’Avellino. Capozucca, rivelando di averlo proposto anche a Lazio e Frosinone, ha detto: "Iannarilli è un ragazzo molto forte, uomo con la U maiuscola e meriterebbe la B. Ma l’Avellino ha l’ambizione di vincere il campionato ed è giusto che lui vada in una piazza con questo tipo di ambizioni". Sarebbe in partenza anche Gregorio Luperini con destinazione Pisa, sua città natale. Al rientro dai prestiti, potrebbero restare in maglia rossoverde Gabriele Capanni e Alexis Ferrante. Si parla di Federico Casolari (2003) e Alessandro Mercati (2002), entrambi di proprietà del Sassuolo. Rientrano dalla positiva stagione giocata in prestito al Gubbio (31 presenze, nessun gol e 3 assist per il primo, 36 presenze, 3 gol e 3 assist per l’altro). La Ternana sarebbe in concorrenza con il club rossoblu che vorrebbe trattenerli.