Calcio serie C, venerdì la conferenza dei vertici. Ternana, subito il tecnico. È la settimana delle scelte

Subito l’allenatore e venerdì la tanto attesa conferenza stampa dei vertici. E’ la settimana in cui il club di Via della Bardesca svelerà alla piazza e agli addetti ai lavori i primi fondamentali passi di quella che, ci si auspica, dovrà essere la stagione del tentativo di un pronto riscatto. Per quanto riguarda il nuovo tecnico, il weekend e le ultime ore hanno rafforzato l’ipotesi che Ignazio Abate sia praticamente già rossoverde. La firma potrebbe esserci nella giornata odierna o al massimo domani. Per l’ex allenatore della primavera del Milan sarebbe pronto un contratto biennale. Dal punto di vista tattico il suo punto fermo sembra essere la difesa a quattro. Predilige due mediani e una fase offensiva in cui la punta effettiva è supportata da un tridente, senza trascurare l’impiego di due punte esterne e rapide al fianco di una centrale con conseguente centrocampo a tre. Si presume comunque che nella rosa da rifondare (o quasi) troveranno posto molti giovani. Il consulto avuto con Abate, anche relativo alla possibile ed effettiva conferma di alcune pedine, consente al diesse Capozucca di affrontare con maggiore rapidità le varie complicate questioni riguardanti i calciatori in carico. Ci riferiamo a elevati ingaggi di alcuni, anche al rientro dai prestiti. Ci sarebbero inoltre calciatori intenzionati a partire e qualcuno richiesto dalla Serie B (per Luperini, fonte ternananews.it, c’è l’interesse del Pisa di Pippo Inzaghi). Venerdì prossimo alle ore 11.00 presso la sala stampa dello stadio "Liberati" parleranno il presidente Nicola Guida e Stefano Capozucca. Si potranno così valutare dall’esterno le prime idee e le effettive ambizioni di partenza. In settimana è probabile anche la comunicazione relativa alla sede del ritiro estivo (San Gemini o Marmore). La stagione agonistica inizierà domenica 11 agosto con la Coppa Italia. Il campionato di Serie C prenderà il via domenica 25 agosto.

Intanto l’Under 16 allenata da Maurizio Caccavale ha vinto la 29a edizione del torneo "Mario Frustalupi".