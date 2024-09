Cessione della Ternana, possibile svolta . Guida: "Ci sono delle trattative in atto"

"Confermo che ci sono alcune trattative in atto per quanto riguarda il pacchetto azionario della Ternana Calcio". Lo dice Nicola Guida, che però non lascia trapelare molto altro: "C’è l’accordo con i soggetti interessati di mantenere il più stretto riserbo e per quanto mi riguarda io gli accordi li rispetto. Sarei scorretto e andrei a disturbare le trattative se facessi il contrario. Direi che nessuna delle controparti è in vantaggio sulle altre. Avrà la meglio chi sarà pronto alla firma con le cifre dovute sul tavolo. E poi non me la sentirei di sbilanciarmi, perchè ne ho viste veramente tante". E’ ipotizzabile che con quest’ultima affermazione il presidente rossoverde si riferisca a trattative instaurate mesi fa, in apparenza con buone chance di successo, poi evidentemente naufragate. Quando gli chiediamo se si sta parlando di cessione totale del pacchetto azionario o parziale, egli risponde: "Stiamo valutando entrambe le possibilità". Ma le piacerebbe in ogni caso continuare a far parte della Ternana Calcio? "Dipende dal ruolo che andrei a ricoprire e dalle condizioni". Guida è molto meno ermetico quando il discorso si sposta sulle vicende del terreno di gioco: "Sono convinto che abbiamo allestito un’ottima squadra. E’ normale che ci siano state delle difficoltà all’inizio. Abbiamo cambiato tanto e molto calciatori sono arrivati negli ultimi giorni di mercato. E poi il nostro tecnico è giovane e ha nuove idee di calcio. C’è bisogno di tempo per arrivare al top e non accade soltanto alla Ternana. Abbiamo steccato la prima con il Pescara, poi c’è stata una bella reazione su due campi non facili, vedi Pontedera, squadra che ha vinto le altre due e anche a Gubbio dove non è mai facile vincere. Eppure ci siamo andati vicino anche in quella partita. Stiamo avendo la conferma che ogni gara di questo campionato può essere insidiosa e complicata, come lo sarà la prossima contro il Pineto. Credo comunque che la Ternana abbia ampi margini di miglioramento – conclude Guida – e sono fiducioso pur sapendo che alla fine vince soltanto una squadra".

Notiziario. I rossoverdi hanno svolto una seduta pomeridiana a porte chiuse all’antistadio. L’unico indisponibile per la sfida con il Pineto (domani ore 20.45 al "Liberati") dovrebbe essere il centrocampista Aloi. Oggi Ignazio Abate sarà in conferenza alle ore 12.45. Tra i temi ci saranno certamente i possibili ballottaggi, con particolare riferimento al reparto offensivo, senza trascurare eventuali e conseguenti novità nel modulo.