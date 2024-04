Cremonese-Ternana 1-2, colpaccio delle Fere

Cremona, 13 aprile 2024 – Secondo crollo consecutivo in casa per la Cremonese che cede anche alla Ternana dopo aver perso contro la Feralpisalò. In pieno recupero Distefano segna la rete della vittoria per una Ternana che dopo aver pareggiato la rete iniziale di Tsadjout ha stretto i denti per tutta la ripresa sfruttando l'ultimo rimpallo buono per chiudere il match. Punti preziosi in chiave salvezza per le fere.

La Cremonese è sommersa dai fischi perché la vittoria del Como compromette pesantemente la corsa al secondo posto. Sono 5 i punti di vantaggio dei lariani e la Cremonese rischia di essere superata anche dal Venezia con lo scontro diretto da giocare a fine aprile. Avvio vivace con la Cremonese che di testa va vicino al gol prima con Johnsen e poi con Ghiglione. La Ternana risponde con una incursione di Favilli, ma al 12' arriva la rete grigiorossa. Majer serve al limite Johnsen che triangola nello stretto con Tsadjout mandando quest'ultimo solo davanti a Vitali: il tocco angolato è vincente e finisce in rete. Immediata risposta della Ternana che riparte da destra su un pallone perso da Johnsen e con tre passaggi libera Favilli solo in area freddo nel battere Saro. La Cremonese manca il vantaggio al 32' quando l'ex di turno Falletti calcia su Vitali e poi al 35' con Johnsen che si vede parare un diagonale ravvicinato. Mentre la Cremonese tira un po' il fiato la Ternana sfiora a sua volta il gol ma Saro da pochi passi salva con la gamba su colpo di testa di Favilli. Nella ripresa, i cambi non producono tante occasioni da rete. Possesso palla della Cremonese con la Ternana barricata in area, ma Vitali non deve compiere interventi. Anzi è ancora Saro a salvare la porta su una ripartenza di Luperini che perde il tempo per la conclusione solo davanti al portiere grigiorosso. La Cremonese fa girare palla ma non sfonda. A farlo è invece Distefano che in pieno recupero, sull'ultima incursione nell'area grigiorossa si ritrova la palla fra i piedi e gela Saro.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Ghiglione 1'st Zanimacchia), Collocolo (18'st Coda), Majer (35'st Buonaiuto), Falletti (1'st Pickel), Sernicola; Tsadjout, Johnsen (1'st Vazquez). In panchina: Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Castagnetti, Abrego, Quagliata. Allenatore: Stroppa

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini (35'st Laboiko), Amatucci, Pyyhtia (18'st De Boer), Carboni (18'st Favasuli); Favilli (18'st Distefano), Pereiro (28'st Raimondo). In panchina: Franchi, Novelli, Zoia, Boloca, Viviani, Dionisi Allenatore: Breda.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

RETI: 12' Tsadjout, 16' Favilli, 50'st Distefano.

NOTE: giornata soleggiata e calda, terreno in buone condizioni. Spettatori 8541. Ammoniti Collocolo, Pyyhtia, Pereiro, Casasola. Angoli 4-3. Recupero 1'; 6'.