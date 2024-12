Ternana, altra prova di forza: "Volevamo vincerla in dieci"

Ancora una prova con gli attributi. Il punto conquistato contro la Virtus Entella è di grande importanza per le Fere, in vista della sfida di Pescara per la quale Ignazio Abate confida di recuperare Capuano. C’è soddisfazione per quanto la squadra rossoverde ha confermato domenica scorsa, sia a livello qualitativo che caratteriale, in una gara tutta in salita contro uno dei team più forti del campionato. Tanto cuore, compattezza e slancio da prima della classe, ma anche lucidità nel gestire le fasi più complicate e nella ricerca del pareggio, nonostante i 70 minuti giocati in inferiorità numerica. L’espulsione di Vannucchi è proprio una delle molteplici interpretazioni-decisioni tutt’altro che convincenti dell’arbitro Mirabella. L’intervento del portiere rossoverde su Guiu è avvenuto sulla linea dell’area, dunque andava assegnato il rigore al team ospite e comminata una semplice ammonizione all’estremo difensore. E la Ternana in 11 contro 11 aveva dato la sensazione di poter far sua l’intera posta (restano dubbi anche sul gol annullato a Cianci in quella fase). Ma dell’arbitro non hanno convinto nemmeno la modalità di distribuzione dei tanti cartellini gialli (11) e l’atteggiamento con i calciatori e le panchine, non solo da parte rossoverde.

Comunque, Abate dalla sfida ha ricavato ulteriori certezze in positivo e lancia anche un primo messaggio in vista della sfida dell’"Adriatico" (domenica ore 19.30, orario che sembra in via di conferma): "Questa è la Ternana che mi è piaciuta di più. I ragazzi non volevamo perdere e addirittura dopo il pareggio mi chiedevano quanto mancava alla fine. Mi porto dietro i loro occhi incazzati a fine gara, ma si deve capire che è stato un punto importante. Torniamo subito al lavoro e a Pescara venderemo cara la pelle".

A fine gara il presidente Stefano D’Alessandro è apparso piuttosto nervoso e in sala stampa ne ha lasciato intendere i motivi: "Lo eravamo un po’ tutti. Si può fare un "bignami" di come si può cercare di battere questa Ternana, ma non ci si riesce nemmeno così. Sono straconvinto che siamo più forti. La squadra non si è disunita di fronte alle tante cose contrarie e non è caduta nelle provocazioni. Possiamo soltanto elogiarla". Contro il Pescara non ci sarà ovviamente Vannucchi per squalifica. Resta in dubbio Capuano e lo è anche Maestrelli. Ieri alla ripresa allenamenti il capitano ha svolto un differenziato a causa del fastidio al soleo. Il giovane centrale, che domenica ha dato forfait nella fase di riscaldamento, si sta sottoponendo a terapie. Oggi, giorno libero. Le sedute riprendono domani alle 11.