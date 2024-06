È una Ternana da rifare. Se ne vanno tutti i prestiti

di Massimo Ciaccolini

Sono trascorsi dieci giorni dalla retrocessione in Serie C della Ternana dopo la sconfitta al "Liberati" nel play-out col Bari, e a distanza di questo lasso di tempo c’è la percezione che il club rossoverde non abbia ancora individuato una direzione univoca per realizzare il proprio rilancio calcistico, come giustamente e fortemente auspicato dai tifosi. Di sicuro c’è la necessità di far convergere tutte le attenzioni e le energie a disposizione per rispettare gli adempimenti formali e finanziari collegati all’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, che dovranno essere compiuti entro martedì 4 giugno. Una volta fatto questo, la Ternana dovrà definire celermente la programmazione futura, cominciando con lo sciogliere il nodo legato al destino del direttore sportivo Stefano Capozucca il quale ha ancora un anno di contratto col club di Nicola Guida (nella foto). Capozucca, che a breve tornerà ad incontrarsi con il presidente, di recente è tornato a commentare la retrocessione delle fere ed alcune situazioni di calciomercato. Intervenuto nel programma radiofonico di "1 Radio Station", il "diesse" rossoverde ha paragonato "la retrocessione della Ternana a quella del Frosinone. Entrambe – ha detto Capozucca – hanno fatto un calcio diverso, con dei giovani, ma sono scese di categoria immeritamente. Questo continua a farmi molto male". Quanto ai giovani che quest’anno hanno giocato con le fere in prestito, il ds ha confermato che "Lucchesi e Amatucci rientreranno alla Fiorentina". E a proposito di giovani che hanno vestito la maglia rossoverde nel campionato appena concluso, va detto che stasera il difensore Dalle Mura, il centrocampista Favasuli e l’attaccante Raimondo si raduneranno a Fiumicino per rispondere alla convocazione nella Nazionale Under 21 del ct Nunziata.