Entusiasmo Ternana, mobilitazione dei tifosi. In poche ore biglietti sold out per la Pianese

E’ febbre rossoverde. I tifosi sono pronti ancora una volta a seguire in gran numero le Fere, che tra l’altro avranno assenze di peso. In poco più di un’ora di prevendita c’è stato il sold out dei 645 biglietti di curva ospiti per la gara sul campo della Pianese in programma sabato alle ore 15 (la Ternana Calcio ricorda che il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti allo stadio). Il grande percorso del team di Ignazio Abate sta entusiasmando la piazza e i supporter si preparano ad occupare quasi la metà dei posti disponibili al "Comunale" di Piancastagnaio per sostenerla nell’insidiosa sfida su terreno in sintetico contro il neopromosso team toscano che sta disputando un brillante campionato. La loro presenza sarà molto importante, anche considerando che la Ternana dovrà fare a meno di pedine di spicco. Capuano è squalificato (prima gara senza il capitano), Tito risente di una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra (infortunio rimediato contro il Milan Futuro), Corradini è reduce dall’intervento alla mano. Ricordiamo che sono out i lungodegenti Damiani e Krastev. Abate dovrà dunque studiare un undici ex-novo, con opzioni ridotte anche per i cambi in corsa in difesa e a centrocampo. Pescara e Virtus Entella giocheranno in casa e scenderanno in campo conoscendo il risultato delle Fere, rispettivamente sabato alle 17.30 con Legnago Salus e domenica alle 15 con il Pineto. Il team ligure che dopo l’1-1 nel posticipo di Arezzo è ora a -2 dalle Fere, si presenterà poi al "Liberati" (domenica 15) senza il proprio tecnico, l’ex rossoverde Fabio Gallo che ha rimediato 2 turni di squalifica.

Pietro Cianci. L’attaccante, ospite a Ternana Time, ha detto: "Continuiamo a spingere e alla fine tireremo le somme. In questa Ternana è più importante il gruppo dell’io. Abbiamo l’affiatamento giusto per poter arrivare fino in fondo. Sono arrivato a Terni con una determinazione assurda (ha già battuto il proprio record di gol su azione, n.d.r.), le cose stanno andando bene e dobbiamo solo continuare a lavorare così". Sul compagno di reparto Cicerelli (capocannoniere del campionato): "Per me è come un fratello. Pensa più agli altri che a se stesso. E’ uno che non prova invidia per nessuno. Mi stimola a superarlo nella classifica marcatori. Con lui mi trovo bene, lo invito anche a casa visto che sta da solo".

Arbitro. E’ Francesco Zago di Conegliano Veneto (3° anno nella Can C, incrocia le Fere per la prima volta). Sarà assistito da Matteo Gentile di Isernia e Giuseppe Romaniello di Napoli, dal IV quarto ufficiale Simone Gavini di Aprilia.