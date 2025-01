Febbre-Ternana, a Pineto con 500 tifosi: "Ma ora servono due rinforzi dal mercato"

di Augusto AusteriTERNIAnche a Pineto (domani ore 20.30), nonostante il giorno, l’orario e il freddo, le Fere saranno in grande compagnia. E’ infatti probabile il soldout dei 500 biglietti a disposizione dei tifosi rossoverdi (chiusura prevendita ore 19 odierne). Si attende un’altra grande prova. "Contro il Gubbio la squadra è tornata con merito alla vittoria – spiega Claudio Maggi presidente del Centro Coordinamento Ternana Clubs – e avrebbe meritato di vincere anche a Pescara. Con l’Entella aveva disputato una gran bella partita nonostante la lunga fase in inferiorità numerica e con il Pontedera è mancato soltanto il gol. Dunque confermo di essere ottimista, come lo sono fin dalle prime giornate del campionato. Credo che la Ternana sia padrona del proprio destino. Saremo in tanti anche a Pineto e del resto per le trasferte c’è sempre grande entusiasmo. Ma insisto sul fatto che deve aumentare il numero di presenze al "Liberati". Spero che dal mercato arrivino i due elementi di cui ha sempre parlato Abate, ovvero un difensore e un centrocampista per sostituire i due ragazzi infortunati. Non serve rinforzare, ma completare e in tal senso ci starebbe bene anche un altro elemento di qualità per la fase offensiva".

"Restiamo ottimisti per la vittoria del campionato – spiega Anacleto Petigliani presidente di Rocca Rossoverde – ma sapendo che dovremo sudarcela. L’Entella è infatti molto ben attrezzata, la Torres nella gara di andata ha ben impressionato e credo sia stata quella l’unica volta in cui la Ternana ha avuto un po’ di buona sorte. E non escludo il Pescara. La differenza potrebbero farla i dettagli e probabilmente un pizzico di fortuna contro squadre meno accreditate. A Pineto ovviamente ci saremo, anche se non ci è stato possibile organizzare il pullman per problemi legati all’orario serale. Dal mercato attendo un difensore, un centrocampista e un alter ego di Cicerelli che è pedina fondamentale. In ogni caso dovranno essere calciatori subito pronti all’impiego".

Campo e mercato. Cianci è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora certa la sua presenza dall’inizio a Pineto. Sono ancora indisponibili Vitali e Maestrelli che lavorano a parte come D’Alessandro, Bellavigna e Damiani. Oggi rifinitura a porte chiuse. Abate sarà in conferenza alle 13, poi la squadra partirà per l’Abruzzo. Sul mercato Luca Verna, centrocampista classe ‘93 del Catania, già rossoverde nel 2019/2020, resta uno degli obiettivi. Ma c’è da battere la concorrenza del Trapani che sembra aver offerto al calciatore un contratto interessante.