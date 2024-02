Futsal serie a2. L’Unicusano oggi in trasferta affronta. Real Fabrica di Roma

TERNI – L’Unicusano Ternana Futsal, capolista nel girone B di Serie A2, scende in campo oggi alle 15.30 in trasferta al "Pala Anselmi" contro il Real Fabrica di Roma, team che è posizionato a centroclassifica. Il tecnico Federico Pellegrini non si fida della differenza di caratura, esige che la concentrazione dei suoi sia al massimo livello e può contare sull’importante rientro di Corpetti che ha scontato il turno di squalifica. La scorsa settimana i rossoverdi hanno proseguito il loro ottimo percorso ottenendo due vittorie in cinque giorni contro l’Olimpia Regium, supportati dal grande calore dei tifosi nel ritrovato e ristrutturato "Paladivittorio" che è l’autentica casa del futsal ternano. Il successo nella gara di Coppa Italia il giorno di San Valentino ha consentito alla Ternana Futsal di approdare alla "Final Four". Con quello di domenica scorsa in campionato è aumentato a 9 punti il vantaggio a 6 turni dal termine proprio sulla squadra emiliana (2a in classifica, con una gara da recuperare).